7 وديات للنصر استعداداً لديربي بر دبي

يخوض فريق الكرة بنادي النصر 7 تجارب ودية خلال 18 يوماً، استعداداً لمواجهة الوصل في ديربي بردبي بالجولة الأخيرة من الدور الأول لدوري أدنوك للمحترفين، وتبدأ سلسلة التجارب الودية بمواجهة الفيحاء السعودي اليوم بإستاد آل مكتوم، ثم يخوض ((العميد)) مباراتين في يوم واحد ((الأحد المقبل))، بتشكيلتين مختلفتين، الأولى مع خورفكان، والثانية مع الطائي السعودي.

وتجمع التجربة الرابعة النصر مع الأهلي السعودي ((ثالث الدوري السعودي)) في الأول من فبراير المقبل، ثم يخوض الفريق مباراتين وديتين يوم 4 فبراير بتشكيلتين مختلفتين، الأولى مع فريق الإمارات والثانية مع الجزيرة الحمراء، ويختتم ((العميد)) سلسلة الوديات بلقاء عجمان 9 فبراير. وكان النصر لعب مباراة ودية 14 الجاري خلال معسكر العين، وفاز فيها على يونايتد سبورت أحد أندية الدرجة الثانية بخماسية.

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