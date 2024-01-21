فهد خميس: الجميع مطالب بدعم الجيل الجديد من اللاعبين

وجّه لاعب الوصل والمنتخب الوطني السابق فهد خميس، والمدرب الوطني محمد القامة، نصائح مهمة للاعبي منتخبنا الوطني لكرة القدم، وطالبا اللاعبين بالعمل على تطبيقها عندما يواجهون المنتخب الإيراني، غداً ، في الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة الثالثة من كأس آسيا في قطر، ويسعى من خلالها ((الأبيض)) إلى الحصول على البطاقة الثانية المؤهلة مباشرة عن المجموعة إلى دور الـ 16 ، بعد أن حصل المنتخب الإيراني على البطاقة الأولى، بتحقيقه الفوز في الجولتين الأولى والثانية على منتخبي فلسطين 4 - 1، وهونغ كونغ 1 - 0، وتصدره للمجموعة برصيد 6 نقاط، وبفارق نقطتين عن منتخبنا، الذي حقق الفوز في الجولة الأولى على منتخب هونغ كونغ 3 - 1، وتعادل في الجولة الثانية مع منتخب فلسطين 1-1.

ثقة

واتفق كل من فهد خميس ومحمد القامة، على ضرورة تحلي لاعبي ((الأبيض)) بالجرأة، الثقة، التركيز الشديد، الهدوء، وتجنب التوتر أمام المنتخب الإيراني، واعتبرا أن التزام اللاعبين بتلك الأمور، يضمن تجنب الضغوط والخروج بنتيجة إيجابية، وأكدا أن مستويات المجموعة متقاربة، والدليل نتيجة مباراتي الجولة الثانية، وأن تحقيق الفوز أو التعادل أمام إيران، والذي يضمن التأهل المباشر، أمر يمكن تحقيقه، مع خوض اللاعبين بروح قتالية عالية، وبذل أقصى جهد ممكن لرفع علم الدولة عالياً في هذا المحفل القاري الهام.

وقال فهد خميس: ((لدينا منتخب وطني تتم إعادة بنائه، ويضم مجموعة واعدة، وعناصر مميزة من اللاعبين الشباب، والكل مطالب بدعم هذا الجيل من اللاعبين، وأنصحهم باللعب أمام المنتخب الإيراني بجرأة دون خوف، لأن كرة القدم 11 لاعباً ضد 11 لاعباً، والأكثر هدوءاً وتركيزاً، سيكون قادراً على السير بمجريات المباراة كيفما يشاء، والخروج بالنتيجة الإيجابية التي تحقق الهدف المطلوب، مع عدم السماح للمنافس الإيراني، باللعب من الأطراف، التي يجيدون بناء هجماتهم منها، مع تجنب التوتر، واللعب بثقة عالية، ونحن قادرون على الخروج بنتيجة إيجابية، كما فعل المنتخب العراقي أمام نظيره الياباني، لأن كرة القدم واقع، وليست تاريخاً، ولن يمثل تفوق المنتخب الإيراني تاريخياً على ((الأبيض))، ضغطاً على عناصر منتخبنا الوطني)).

التركيز والجدية

بدوره، قال محمد القامة: ((لاعبو منتخبنا مطالبون بالتركيز 100 % أمام المنتخب الإيراني، مع الالتزام بالجدية والروح القتالية، وتجنب الأخطاء البسيطة قدر الإمكان، والالتزام بطريقة الأداء الموضوعة من المدرب، وقيام كل بأدواره داخل الملعب، ووضع تشريف الكرة الإماراتية صوب أعينهم، وأرى أن تحقيق نتيجة إيجابية الثلاثاء، لن يكون أمراً صعباً، بعدما رأينا خسارة هونغ كونغ الصعبة أمام إيران في الجولة الثانية، وأنا أشعر بالتفاؤل، ولدي ثقة بتأهل منتخبنا إلى دور الـ 16 )).

وعن تعادل منتخبنا مع المنتخب الفلسطيني في الجولة الثانية، قال القامة: ((للأسف، لم يكن هناك تركيز أو فكر في أرض الملعب من قبل اللاعبين، وربما يؤثر النقص العددي في الأداء وطريقة اللعب، ولكن ليس إلى تلك الدرجة، لأننا سبق ورأينا أندية ومنتخبات تلعب بتسعة لاعبين، وتقدم أداء أفضل عما تفعله بصفوف مكتملة، والبرتغالي باولو بينتو مدرب منتخبنا الوطني، ليس له ذنب في المستوى الذي ظهرنا به في الجولة الثانية، وأرى أنه مدرب جيد، ولديه تركيز قوي على بناء فريق، بصرف النظر عن الأسماء، إلا أن أغلب اللاعبين لم يكن لديهم خلال تلك المباراة، الفكر وثقافة التعامل مع بعض الكرات السهلة، ويرتكبون أخطاء يدفع المنتخب ثمنها على صعيد النتائج)).

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