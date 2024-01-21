«الأبيض» يختتم تدريباته بمعنويات عالية استعداداً للقاء إيران

يختتم منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تدريباته اليوم، استعداداً للقاء منتخب إيران غداً، في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة بكأس آسيا في الدوحة، وتعد المواجهة فاصلة لمنتخبنا الذي يسعى للحصول على إحدى بطاقات التأهل إلى دور الـ 16 للبطولة، ويحصل عليها أصحاب المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، وأفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست.

وظهر لاعبو ((الأبيض)) بمعنويات عالية خلال تدريبات الأيام الماضية، عقب التعادل مع فلسطين 1-1، في الجولة الثانية للمجموعة، وركز المدرب البرتغالي باولو بينتو على رفع معدل اللياقة البدنية، والتركيز على الجانب التكتيكي، ومواصلة تصحيح الأخطاء التي وقعت في المباراة الماضية.

ووضع خلاله الجهاز الفني في مران أمس، اللمسات الأخيرة على التشكيلة التي سيدفع بها في بداية مباراة إيران، فيما اختبر جاهزية اللاعبين ومدى قدرتهم على تطبيق خطته، كما قام بتجهيز البديل المناسب لتعويض غياب خليفة الحمادي الذي تعرض للطرد في مباراة فلسطين، ولن يشارك في مباراة إيران.

ويوجد توجه لدى الجهاز الفني للدفع بالمهاجم علي مبخوت منذ بداية اللقاء، بعد تعرض سلطان عادل لإصابة ستبعده عن الملاعب لمدة أسبوعين تقريباً.

وحرص باولو بينتو على عقد اجتماعات جماعية وفردية مع اللاعبين لتعريفهم بدورهم، لإيقاف خطورة لاعبي إيران، أحد المرشحين الأقوياء للمنافسة بقوة على لقب البطولة الآسيوية، خاصة بعدما ضمن التأهل إلى دور الـ 16 بحصوله على 6 نقاط، فيما يملك منتخبنا 4 نقاط، من الفوز على هونغ كونغ 3 - 1، والتعادل مع منتخب فلسطين 1-1.

تعادل عُمان وتايلاند

من ناحية أخرى، تعادل منتخب عمان مع تايلاند سلبياً، ليتعقد موقفه في المجموعة السادسة، وكان منتخب عمان خسر في الجولة الأولى أمام السعودية 1 - 2.

وتقام اليوم مباراتان في المجموعة الأولى بكأس آسيا، ويلعب منتخب لبنان مع طاجيكستان وقطر مع الصين.

ويتطلع منتخب ((الأرز)) إلى بلوغ دور الـ 16 لأول مرة في تاريخه، ولا بديل أمامه عن الفوز على نظيره الطاجيكي لتعزيز آماله في التأهل، وبشرط تعثر الصين أمام قطر، أما في حال فوز الصين، فإن الأمور ستتأجل إلى نهاية الدور الأول، إذ من الممكن نيله إحدى البطاقات الأربع لأفضل منتخبات بالمركز الثالث.

وخسر منتخب لبنان أمام قطر بثلاثية في افتتاح البطولة ثم تعادل مع الصين سلباً.

وفي حال تعثر منتخب لبنان أمام طاجيكستان، فهذا يعني إلى حد كبير انتهاء مهمته من الدور الأول للمرة الثالثة في ثلاث مشاركات.

وينشد منتخب قطر تحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات من خلال فوز ثالث على نظيره الصيني، ويتصدر ((العنابي)) المجموعة الأولى بست نقاط، وللصين الثاني (نقطتان)، ويحتل منتخب طاجيكستان المركز الثالث بنقطة بفارق الأهداف أمام لبنان.

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