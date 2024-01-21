مدرب الوحدة: الفوز على الزمالك دفعة قوية للاعبينا

أبدى غوران توفيغدزيتش، مدرب الوحدة، رضاه عن مردود اللاعبين في مواجهة الزمالك المصري في أول مباراة تحت قيادته بعد توليه مهمة تدريب الفريق خلفاً للهولندي آرنو بويتنويغ، وأكد أن الوحدة خاض اختباراً جيداً أمام فريق قوي، ونجح في تحقيق فوز مستحق وبأداء مميز، يمثل الفوز دفعة قويا للاعبين.

وتغلب الوحدة على الزمالك 3 - 1 أول من أمس، باستاد آل نهيان، بالبطولة الدولية الودية التي ينظمها ((العنابي)) خلال فترة التوقف الحالية، وسجل الثلاثية منصور المنهالي، وباكاييف وأحمد نور الله).

وشهدت المباراة مشاركة عدد كبير من اللاعبين الشباب من فريق ((الرديف)).

وقال غوران: قدمنا أداءً جيداً أمام فريق قوي، وسعيد بالفوز في أول تجربة لي مع الفريق في البطولة الودية التي تعد مهمة لنا خلال فترة التوقف. وأضاف: الوحدة ظهر بشكل مميز، خصوصاً في الهجمات المرتدة التي نفذها اللاعبون بصورة رائعة، وأنا راضٍ عن الأداء ، ومردود اللاعبين كان جيداً، ونسعى إلى تحسين الأداء تدريجياً وتحقيق أقصى استفادة فنية من البطولة، لا سيما وأنها أفضل اختبار لللاعبين الشباب، بعدما شارك أكثر من 5 لاعبين صغار لأول مرة مع الفريق الأول.

وتابع: المباراة لم تكن سهلة أمام فريق الزمالك المصري الذي يملك تاريخاً كبيراً، وأنا على ثقة بأن الزمالك سيستعيد رونقه وسيعود لمكانته التي تليق به في الدوري المصري.

وعن رؤيته لـ((العنابي)) في المرحلة المقبلة، وإمكانية عودة الفريق للمنافسة في دوري أدنوك للمحترفين، أكد غوران أن هدف الوحدة التواجد دائماً في مراكز المقدمة، والفريق سيقاتل للظهور بشكل أقوى في النصف الثاني من الموسم، خاصة وأنه لا يوجد مستحيل في كرة القدم.

وحول التغييرات المتوقعة في صفوف الوحدة خلال فترة الانتقالات الشتوية، قال: نفتقد عدداً كبيراً من اللاعبين سواء من الدوليين أو بعض العناصر التي تتدرب مع فريق الرديف، وأعتقد أن الفريق سيصبح أفضل مع عودة جميع العناصر مع انتهاء كأس الأمم الآسيوية، وإجراء بعض التدعيمات.وكشف غوران أن سبب غياب نجم الوحدة، إسماعيل مطر، هو معاناته من مشكلة بسيطة في الظهر.

وعن مواجهة الاتفاق، الذي يقوده الإنجليزي ستيفن جيرارد، أكد غوران أن الوحدة سيستعد بشكل جيد للمباراة، ويحلل أداء الفريق السعودي الذي يملك عناصر مميزة، وسيسعى العنابي لتحقيق الفوز وتقديم عرض قوي.

ويلتقي الوحدة مع الاتفاق السعودي الأربعاء المقبل في نهائي البطولة الدولية، بينما يلعب الزمالك المصري مع أم صلال القطري في مباراة تحديد المركز الثالث.

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