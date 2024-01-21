أبطال الإمارات يسيطرون على ألقاب «سباق دبي للدراجات المائية»

سيطر أبطالنا سفراء رياضة الإمارات على المراكز الأولى وألقاب سباق دبي الدولي للدراجات المائية - الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة الإمارات 2024 - والذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن رزنامة فعاليات الموسم 2023 - 2024 بإشراف اتحاد الإمارات للرياضات البحرية وتحت مظلة الاتحاد الدولي للسباقات البحرية - يو آي أم.

وحقق الحدث الذي أقيم في شواطئ جزر دبي بالتزامن مع حملة أجمل شتاء في العالم نجاحاً كبيراً تمثل في مشاركة ما يزيد على 80 متسابقاً ومتسابقة من 10 بلدان حول العالم تنافسوا على ألقاب 10 فئات متنوعة على مدار فترتين صباحية ومسائية حيث تميزت المنافسات بالإثارة والندية وسط حضور جماهيري متميز.

أضواء

وخطف بطلنا سلطان عيسى الحمادي من فريق اكستريم بايك دبي الأضواء في السباق محققاً ثنائية نادرة بعدما أحرز المركز الأول في فئتين الأولى واقف للمحترفين جي بي 1 التي تفوق فيها على زميليه في الفريق البلجيكي انتوني بيرناوت ((الثاني)) وبطلنا عمر عبدالله راشد ((الثالث))، والثانية فئة جالس جي بي 4 ((سبارك)) متفوقاً على الكويتيين أحمد الخضاري وفهد اليعقوب.

وعانق بطلنا خالد سليمان المازمي متسابق فريق الشارقة صدارة فئة جالس جي بي 2 متقدماً على بطلينا سلمان يونس العوضي من فريق شرطة دبي ((الثاني)) وزميله في فريق الشارقة عامر عبدالرزاق حوير ((الثالث))، فيما تألق بطلنا جمال الجناحي من فريق الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي في منافسات فئة جالس جي بي 3 متفوقاً على بطلنا عبدالله عبدالرحمن الحمادي من فريق شرطة دبي ((الثاني)) والمجرية أغنيس ألبرت ((الثالث)) وشهدت منافسات واقف للمخضرمين جي بي 2 سيطرة أبطالنا حريز المر بن حريز ((الأول)) وغانم خميس المري ((الثاني)) ومحمد محسن العلي ((الثالث)).

تألق

ولدى فئات الناشئين تألق أبطالنا نجوم المستقبل حيث تصدر منافسات واقف للناشئين 13 - 15 سنة بطلنا سهيل الطاير من فريق شرطة دبي وحل علي عيسى العلي من فريق بي أند أو ماريناز ثانياً ثم سيف الشويهي من فريق الشارقة ثالثاً وفي واقف للأشبال 10 - 12 سنة حصد بطلنا أحمد سالم من فريق شرطة دبي المركز الأول، وحل كير ايفانوف ثانياً، والقطري سلطان الشرشني ثالثاً، وشهدت منافسات واقف للبراعم 8 - 9 سنوات حصول بطلنا عبدالله العوضي من فريق شرطة دبي على المركز الأول وجاء الكويتي يوسف رمضان ثانياً ثم بطلنا زايد الحمادي ثالثاً.

صدارة

ونجح البطل العالمي الكويتي محمد جاسم الباز في انتزاع صدارة فئة جالس للمحترفين جي بي 1 متفوقاً على المتسابق القطري وليد الشرشني والياباني المخضرم جون أكوما وذهبت الصدارة في فئة واقف جي بي 2 إلى المتسابق الكسندر باخوموف وحل الكويتي فارس رمضان في المركز الثاني ثم القطري وليد الشرشني في المركز الثالث.

وعقب نهاية المنافسات قام محمد عبدالله حارب الفلاحي عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي المدير التنفيذي يرافقه محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في النادي وخالد محسن العلي مشرف السباق بتقديم الكؤوس لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في فئات السباق العشر.

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