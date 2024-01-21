تألق محمد الكربي وسيتاريه جوان في «دولية قفز الحواجز»

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ((أم الإمارات)) رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تواصلت فعاليات ((كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية)) لقفز الحواجز، وشهدت تألق الإماراتي محمد حمد الكربي في فئة الشباب، والكندية سيتاريه جوان في فئة الأشبال كما تم تتويج الفرسان والفارسات من مختلف دول العالم بالعديد من الألقاب.

ويتنافس 233 فارساً وفارسة في النسخة الـ11 من البطولة التي يستضيفها نادي العين للفروسية والرماية والغولف، ومن بينهم 44 فارساً و53 فارسة يمثلون الإمارات، على جوائز تبلغ 700 ألف درهم.

وتوّجت الكندية سيتاريه جوان مع الفرس ((أليسي))، بجائزة المركز الأول بالمنافسات التأهيلية لفئة الأشبال في دول المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، برعاية اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وأنهت التمايز في 28.61 ثانية، وحصد جائزة المركز الثاني الإماراتي صالح مفرج الكربي مع الفرس ((اسبريسو))، تليه المصرية ملك محمد مع الفرس ((ليبريوليتا ـ دبليو)).

وفاز السوري ليث غريب مع الجواد ((إيدلوايس دي موبريكس))، بصدارة المنافسة التأهيلية للفرسان من فئة ((الجونيورز))، التي أقيمت برعاية مركز أبوظبي للصحة العامة، محققاً 29.11 ثانية، وحصد فرسان الإمارات من فئة ((الجونيورز)) المراكز من الثاني وحتى السادس، وفاز بجائزة المركز عبدالله عمران العويس مع الجواد ((كود أوف هونر))، يليه محمد سعيد الغرير.

وفي المنافسة التأهيلية الأولى لفئة الفرسان الشباب فاز الإماراتي محمد حمد الكربي مع الفرس ((باندورا)) بالمركز الأول في زمن سريع محققاً 60.18 ثانية، ونالت جائزة المركز الثاني السورية بشرى الأسد مع الجواد ((سنشو دي روت))، وجاء ثالثاً الإماراتي عبدالله حمد الكربي مع ((إيدلوايس دو غروم)).

تجميع النقاط

تنافست 53 فارسة على لقب جائزة تجميع النقاط مع الجوكر من فئة النجمتين المخصصة لمشاركة السيدات، برعاية اسطبلات الشراع، وحققت المركز الأول البريطانية إيفي ماكوي مع الجواد ((كوكتيل دي أزور)) محققة 47.52 ثانية، تليها الإماراتية مريم أحمد أهلي مع الجواد ((دون جوان 111 زد)) ثم البريطانية هارلي بريان مع الجواد ((غليندال 8)).

واختتمت الفعاليات بمنافسة 6 حواجز، برعاية أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ومشاركة 17 فارسة في الجولة الرئيسة ونجحت في تخطي الحواجز 3 فارسات، توزعت بينهن جائزة المركز الأول وهن الألمانية صوفي هينرز مع الفرس ((هيلويل دي شابس))، والأوكرانية أليسا دانيلوفا مع الفرس ((كوسينللي)) والبلجيكية سيلين دو أزيفيدو حاملة لقب كأس الأكاديمية 2023، مع الفرس ((باندورا بوي زد)).

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز