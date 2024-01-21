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«الجودو» يختتم معسكر جورجيا ويتوجه إلى البرتغال اليوم

1/21/2024 7:19:53 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تتوجه بعثة منتخب الجودو إلى البرتغال اليوم بعد اختتام المعسكر التحضيري في جورجيا استعداداً للمشاركة في بطولة ((أوديفيلاس)) الكبرى والتي يستضيفها الاتحاد البرتغالي بإشراف الاتحاد الدولي للجودو من 24 إلى 28 يناير الجاري.

مشاركة

وتشهد البطولة مشاركة 674 لاعباً ولاعبة من 95 دولة ((حتى الآن)) ومن بينها 6 دول عربية وهي: الإمارات، والمغرب، ومصر، وتونس، والجزائر، ولبنان.

ويمثل المنتخب في البطولة اللاعبة باتسو ألتان ((وزن تحت 57 كجم)) واللاعب جريجوري أرام ((وزن تحت 90 كجم))، واللاعب كريم عبداللطيف ((وزن تحت 73 كجم))، بجانب اللاعب معروف عمر الذي انضم للبعثة خلال معسكر جورجيا بعد تماثله للشفاء للمشاركة في منافسات ((وزن فوق 100 كجم)). وتجرى قرعة البطولة الخميس المقبل بفندق ((ماريوت لشبونة)) بحضور مدرب المنتخب فيكتور.

جاهزية

واطمأن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو على البعثة قبل مغادرتها إلى البرتغال في اتصال هاتفي مع ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية أمين السر العام أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، رئيس البعثة. وأكد التميمي جاهزية المنتخب لخوض منافسات البطولة التي تضم أبرز 20 لاعباً من مختلف منتخبات العالم.

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