2000 متسابق من الجنسين في انطلاقة «فزاع للرماية بالسكتون»

انطلقت أمس النسخة الجديدة من بطولة فزاع للرماية بالسكتون، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في ميدان الرماية في منطقة الروية بدبي، بمشاركة أكثر من 2000 متسابقٍ من الجنسين من داخل وخارج الدولة، في مختلف الفئات المخصصة للرجال والسيدات والناشئين والناشئات وكبار المشاركين وإسقاط الصحون.

تفوق رماة سلطنة عُمان، في فئتي كبار المشاركين والناشئين وحققوا المراكز الثلاثة الأولى بالفئتين المشاركين والناشئين، جاء بالمركز الأول لكبار المشاركين صالح البلوشي محققاً العلامة 80 ((6 إكس))، وفي أشواط الناشئين التي تقام للمرة الأولى في تاريخ البطولة، حقق محمد الحاتمي المركز الأول بالعلامة 80 ((6 إكس)).

حضر افتتاح البطولة كل من عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، والعميد ((م)) محمد عبيد المهيري رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وراشد الخاصوني مدير إدارة بطولات فزاع، ومحمد عبدالله بن دلموك مدير إدارة الدعم المؤسسي.

واعتبر عبدالله حمدان بن دلموك أن تكاتف الجهود والتعاون مع الجهات صاحبة الاختصاص، منح موسم بطولات فزاع المزيد من النجاح والتميّز، لافتاً إلى إقامة ميدان الرماية الخاص بالمركز داخل ميدان الرماية بشرطة دبي الجهة المختصة في التعامل مع السلاح والرصاص الحي والاستعانة بالكوادر ذات الخبرة لديهم.

وأكد العميد م. محمد عبيد المهيري أن الأرقام القياسية المحققة في فئة الناشئين تؤكد النجاحات التي تحققها البطولة، وقدرتها على استقطاب أفضل الرماة على مستوى المنطقة، موضحاً أن التعديلات التي جرت على نظام البطولة رفعت عدد المشاركين.

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