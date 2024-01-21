الهاتف الذي لم يعد موجوداً!

هل تتذكرون متى رن الهاتف الأرضي في منزلكم آخر مرة؟ بعضكم سيستغرب أن هناك هاتفاً أرضياً أصلاً موصولاً بسلك ومثبتاً بالحائط، وأنه في قديم الزمان كان له قرص مرقم من 1 إلى 9، وأن المتصلين كانوا يديرون القرص خمس دورات ليجيبهم الطرف الآخر، ثم تحول القرص الدوار إلى أزرار، قبل أن يتحول الهاتف إلى لاسلكي يتنقل مع سيدة المنزل على وجه الخصوص من المطبخ إلى غرفة المعيشة، وفي نهاية اليوم يختفي بين حشوات الأرائك دون أن ينتبه أحد لاختفائه!

الهاتف الأرضي بالنسبة لجيلنا وللأجيال اللاحقة كان الضرورة الحتمية التي لا يستغنى عنه، وغالباً ما كانت المكالمات عبره تستغرق ساعات من الزمن، لقد كان بهجة القلوب، ومرسال المودة، وصلة الوصل بين الأهل والأصحاب والأحباب، وكم دارت حوله معارك وتسبب في مشاكل وشكاوى، حتى لجأ البعض إلى وضع قفل على الهاتف ليمنع الأبناء والخدم من استخدام الصفر لإجراء مكالمات دولية، تتحول في فاتورة آخر الشهر إلى كارثة مالية تظل محل جدل لأكثر من شهر داخل المنزل وكل منزل!

لقد كان للهاتف الأرضي سلك طويل جداً يسمح بإدخاله إلى غرف النوم لأغراض السرية! وكان دخول الهاتف إلى غرفة النوم نذير مشكلة كبيرة إذا لمحه الأب، لأن في الأمر ما فيه من خطر عظيم، لذلك كان الهاتف مراقباً داخلياً، وهنا تحضرني حكاية ذات دلالة مهمة حول أغنية (مخاصمني بقاله مدة) للفنانة الراحلة شادية، التي غنتها لعبدالحليم حافظ في فيلم جمعهما معاً، لقد منعت الرقابة في مصر إذاعة هذه الأغنية، بحجة أنها تشجع الشباب على المعاكسات والمغازلات الهاتفية، ما ينتهك حرمة البيوت وقيم المجتمع المحافظ !

ملاحظة: هذه الأغنية من إنتاج عام 1962، وهذا يعطينا مؤشراً ودلالة على حجم التبدلات التي أصابت بنية المجتمع والقيم والعائلة في المجتمع العربي خلال الـ60 عاماً الأخيرة، هذا المجتمع الذي تبدل كل شيء فيه، فتحول من مجتمع يخشى على أخلاقه من أغنية إلى مجتمع يقف في وجه أعاصير تهب عليه من كل ثقب!