إرهاب صرصور

صراخ، وطاولات متناثرة، وعشرات الأشخاص، رجال ونساء، يتراكضون في الشارع، وسيارات الشرطة تصل في دقائق معدودات، صفاراتها تصم الآذان، وأسلحة ركابها جاهزة للضرب في ((المليان))، وخلفها سيارات الإسعاف، وفجأة يسود المكان هدوء غريب، أصحاب السترات الواقية من الرصاص دخلوا مطعماً ولم يخرجوا، وأيضاً لم يطلقوا رصاصة واحدة من بنادقهم الرشاشة، ووصلت شاحنة مدرعة، خرج منها أولئك الذين يشبهون رواد الفضاء، ببدلاتهم المنفوخة، وخوذاتهم محكمة الإغلاق، يحملون أجهزة ومعدات، وضُرب طوق أمني حول المطعم، أبعدوا الجميع، ولم يبق هناك، في الداخل، غير المتخصصين المحترفين في مواجهة الإرهاب، وتم مسح المكان، زاوية بعد أخرى، وطاولة تلو أخرى، ولم تعط أجهزة البحث عن المتفجرات مؤشراً على وجود ما يشتبه به، ولم يعثر أصحاب الأدلة الجنائية على طلقة رصاصة فارغة أو سلاح ناري أو أبيض.

احتاروا، وفكروا، ثم سألوا عن الذين كانوا داخل المطعم، من العاملين و((الزبائن))، فقيل لهم إن الشرطة احتجزتهم في مكان آمن بالخارج، فأعادوهم إلى موقع الحدث، فتأكدوا أولاً من الهويات، ولم يجدوا بينهم شخصاً مشكوكاً في أمره، وتتالت الأسئلة على عمال المطعم، وأولها كان السؤال الذي اعتادوا عليه ((ما الذي حدث؟))، فهم وصلهم النداء دون معلومات واضحة، فقط أن هناك شيئاً يحدث، والناس يتراكضون في الشوارع وهم يصرخون ((مخربون، مخربون))، وسألوا عن شكل المخرب، فكانت الإجابة أنهم لم يروه، فزادت حيرة المحققين، الذين أكملوا استجوابهم ((إذا أنتم لم تروا أحداً، لماذا هربتم؟))، فأشار الجميع إلى سيدة تجلس بعيداً، قالوا إنها من صرخت، ونحن جميعاً اندفعنا إلى الخارج اعتقاداً منا بأن مخرباً إرهابياً دخل المطعم، دون أن نسأل أو نتحرى، فالتفت الجميع نحو السيدة، وبصيغة الأمر المرفقة بالرجاء قال لها المحقق ((يا سيدتي، لماذا صرختِ؟))، فردت ببرود أعصاب وهي تنظر إلى أرضية المطعم، لقد رأيته يزحف هناك، تحت الطاولة، وكان كبيراً، فصرخت لأنني أخاف من الصراصير))!

حدث ذلك في مطعم بأحد شوارع ((تل أبيب)) قبل أيام.