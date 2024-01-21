دبي تسبق العالم في دعم صناعة المحتوى

يشكل إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إطلاق صندوق بقيمة 150 مليون درهم (41 مليون دولار) من أجل دعم صناع المحتوى، وتأسيس مقر دائم للمؤثرين نقطة تحول في مسار إعلامي عربي عالمي.

فإلى جانب وسائل الإعلام التقليدية، التي ترعاها مؤسسات بنظم محددة، يفرض التحول التكنولوجي والرقمي اليوم واقعاً جديداً في مفهوم نشر الإعلام والوصول إلى الجمهور. ومن المهم ملاحظة أن الإعلام الجديد أو التواصل الاجتماعي يقوم على مبادرات فردية وإبداع شخصي مستقل، لكنه يصل أحياناً إلى مئات ملايين المتلقين من حول العالم. وقد يتخطى بانتشاره السريع وسائل الإعلام التقليدية المرئية والمسموعة والمكتوبة.

إن دبي تدرك تماماً أهمية الاستثمار في الطاقات البشرية الإماراتية والعربية والعالمية. فرأس المال البشري أساس الثروة الوطنية والمبادرة الجديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هي الأولى من نوعها لدعم صناع محتوى منصات التواصل الاجتماعي، لتسبق دبي بذلك ولمرة جديدة دول العالم في رؤية مستقبلية ثاقبة تحقق من خلالها أهدافاً عدة وتجني عوائد كبيرة.

أولاً: استقطاب صناع المحتوى الناجحين، من خلال تأمين بيئة عمل حاضنة، تسمح لهم من خلال التمويل والدعم التقني والفني بالتقدم والتطور، ما يعني مزيداً من النجاح الشخصي لهم.

ثانياً: تقدم منصات التواصل الاجتماعي عوائد لصناع المحتوى. كما تحولت الحملات الدعائية للشركات العالمية إلى المؤثرين والأفراد الأكثر متابعة، وهو ما أفرز حركة مالية نشطة وقطاعاً ناشئاً قد يتحول إلى مكون اقتصادي فعال، خاصة أن حجم أعمال المؤثرين خلال العام 2022 قدر بحدود 15 مليار دولار.

ثالثاً: مع استقطاب صناع المحتوى ومليارات المشاهدات، تكتسب دبي مزيداً من الاهتمام العالمي لتبقى في دائرة الضوء بعاداتها وتقاليدها وإنجازاتها وفي مقدمة المساهمين في ارتقاء الحضارة الإنسانية وتميزها.

وبسهولة، يمكن لأي مؤثر أو ناشط في الإعلام الرقمي والتواصل الاجتماعي التقدم اليوم بطلب للحصول على رخصة تجارية شخصية لمزاولة عمله على منصات التواصل بشكل مهني عبر زيارة الموقع الإلكتروني للمجلس الوطني للإعلام، أو توقيع عقود مع وكالات المؤثرين المرخصة من قبل المجلس الوطني للإعلام.