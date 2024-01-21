نتانياهو وسياسة «الصعود إلى الهاوية»

فور وقوع هجمات المقاومة الفلسطينية على القوات والمستوطنات وبعض المدن الإسرائيلية في السابع من أكتوبر الماضي، سارع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو وأركان حكومته وقيادات جيشه إلى بدء عدوانهم الدموي على قطاع غزة، وحددوا أهدافه في ثلاثة: القضاء تماماً ونهائياً على حركة حماس، وإعادة كل المحتجزين الإسرائيليين لديها ولدى الفصائل الفلسطينية من دون أي تفاوض أو تنازل، والقضاء على احتمال لأن يصبح قطاع غزة مهدداً لأمن إسرائيل في الحاضر والمستقبل.

ومع دخول الحرب شهرها الرابع، بدا واضحاً أن هذه الأهداف الثلاثة كانت محض أمنيات ورغبات نظرية و((نفسية)) من نخبة الحكم الإسرائيلية ورئيس وزرائها، وليست أهدافاً واقعية يمكن تحقيقها والوصول إليها. فبعد كل هذه الأيام التي تعد الأطول في كل حروب إسرائيل منذ حربها عام 1948، وبعد قتل جيشها ما يزيد عن 25 ألف فلسطيني وفقدان نحو 8000 آخرين وجرح ما يفوق 63 ألف شخص، وتدميرها الكامل لنحو 65 % من مساكن القطاع وبنيته التحتية، وتحويله إلى المكان الأشد بؤساً والأخطر في العالم حالياً وكل تاريخه المعاصر، يبدو واضحاً الفشل الإسرائيلي الذريع في تحقيق تلك الأهداف.

فبالرغم من تغيير الهدف الإسرائيلي الأول من القضاء التام والنهائي على حركة حماس، إلى تحطيم البنية التحتية والعسكرية لها، فإن كل الوقائع الميدانية سواء في غزة أو في الأراضي الإسرائيلية، وكذلك التقديرات المعلنة لمختلف المسؤولين الأمريكيين الكبار وعدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين السابقين، تؤكد كلها احتفاظ الفصائل الفلسطينية في غزة، وفي مقدمها حماس، بالقدر المؤثر والفعال من قدراتها العسكرية. أما الهدف الثاني، وهو إعادة كل المحتجزين الإسرائيليين من دون أي تفاوض أو تنازل، فقد تأكد تماماً فشله، فلم يفرج عن عدد كبير من هؤلاء سوى بالتفاوض غير المباشر بين الطرفين بوساطة مصرية قطرية أمريكية. عدا ذلك، باءت كل محاولات تحرير المحتجزين بالقوة المسلحة بالفشل التام، بل قيام الجيش الإسرائيلي بقتل عديد منهم أثناء هذه المحاولات. وزاد الطين بلة أن طائرات الجيش الإسرائيلي قتلت في قصفها الجنوني لقطاع غزة، عدداً آخر من هؤلاء المحتجزين.

وبدا واضحاً بالطبع في ظل الإخفاق التام في تحقيق الهدفين السابقين، أن الهدف الثالث، وهو القضاء على أي احتمال لأن يصبح قطاع غزة مهدداً لأمن إسرائيل في الحاضر والمستقبل، ليس له أي مكان في الواقع العملي، على الرغم من المحاولات الإسرائيلية - والمساندة أمريكياً – في أيام الحرب الأولى للحديث عما سموه ((اليوم التالي)) في غزة بعد تحقيق الهدفين الأولين، وهو ما توقف تماماً بعد التيقن من الفشل التام في الوصول لهما.

أصيبت، في ظل كل الإخفاقات الهائلة والمترابطة، النخبة الإسرائيلية الحاكمة وفي مقدمتها رئيس الوزراء بحالة من الارتباك الهائل وفقدان بوصلة القرارات السليمة المتناسبة مع هذا الوضع المعقد. وبدلاً من إعادة تقدير الموقف واتخاذ ما يناسبه من قرارات ((رشيدة))، لجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي لسياسة ((الصعود إلى الهاوية)). وسار هذا الصعود في اتجاهين: الأول تجاه الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها، حيث رفض كل عروضها ومطالبها الساعية لتحقيق المصالح الإسرائيلية بقدر أكبر من العقلانية، وأصبحت أخبار الخلاف الحاد بين نتانياهو والرئيس بايدن الأكثر انتشاراً في وسائل الإعلام العالمية.

وانصرف الاتجاه الثاني إلى مصر والسعي لاستفزازها، سواء تمثل هذا في ادعاءات وأكاذيب فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بمسؤولية مصر عن إغلاق معبر رفح أمام المساعدات لقطاع غزة، وهو ما ردت عليه مصر بحسم ووضوح، أو في حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي عن إعادة احتلال جيشه لمحور صلاح الدين الذي يقع في غزة ويفصلها عن الحدود المصرية، وهو ما يخضع لاتفاقيات مكتوبة بين الطرفين، وحذرت القاهرة بشدة من المساس بها.

الفشل التام في تحقيق الأهداف الأصلية المتوهمة من العدوان على غزة، هو الذي يكمن اليوم وراء ((الصعود إلى الهاوية)) الذي يتحه إليه رئيس وزراء إسرائيل، والذي يهدد وبشدة ليس فقط المصالح الجوهرية لدولته، بل وأيضاً السلم والأمن في منطقتنا وفي العالم كله.