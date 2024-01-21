نحن لا نشبه الآخر!

كثيراً ما جال بخاطري سؤال هو، هل قيمة التسامح خارجة عن نطاق الثقافة العربية، أم أنها هناك مهملة في الصف الخلفي من ثقافتنا، وتستبدل في عصرنا بالكراهية؟

كثير منا يبني رأيه عن شخص (رجل أو امرأة) من خلال الشكل فقط، فإن كان مظهره كرجل ملتحياً، أو امرأة محجبة، يتم إصدار الحكم عليه أو عليها من خلال الشكل، فقد يكون رجلاً يوثق به للبعض، أو تكون نقية طاهرة، وللبعض الآخر شخصية تثير الشكوك، وعلى العكس من ذلك فإن كان الرجل حليقاً والمرأة سافرة، قد يراه البعض أو يراها غير ذي ثقة، ويرى آخرون أنه الرجل أو المرأة التي تستجلب الثقة. كلا الحكمين معياريان من الخارج قد يوصلان إلى نتائج سلبية.

في التراث الأدبي العربي، (الرجال مخبر لا مظهر) وكذلك النساء، فلا يجوز التسرع في إعطاء أحكام معيارية لأشخاص من خلال المظهر الخارجي، وقد جاء القرآن بتقريع لمثل هذا النوع من الأحكام في قوله تعالى: (عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى)، رغم هذا التوجيه العظيم، إلا أن الثقافة السائدة لم تستوعبه، لذلك جاء في الشعر العربي باب (الهجاء) أو (المديح) المرسل من أكثر الأبواب غنى، مقارنة بالثقافات العالمية الأخرى.

فنسمع شاعراً يقول (لنا الصدر دون العالمين أو القبر)، وآخر يقول (غض الطرف إنك من نمير، فلا كعباً بلغت ولا كلابا)، وهو موقف قيمي خاطئ، يسفح قيمة المساواة، وقيمة (أنت ما تفعل وليس من أي أب أتيت) وننسى قول شاعر آخر (ضعاف الأسد أكثرها زئيراً... وأصرمها اللواتي لا تزير).

إذا نظرنا إلى الصورة بشكل أوسع، فإن الكثير من الصراعات حولنا التي نشهدها اليوم هي انطباعات قد تكون خاطئة عن الآخرين وتحمل كراهية غير مبررة، بعضنا لا يتورع أن ينسب خصالاً سلبية لجنسية معينة، أو خصالاً إيجابية لجنسية أخرى، ذلك تعميم ذميم على الجماعات وعلى الأفراد. فإن كان لك تجربة سلبية مع فرد من جنسية معينة، فإن تعميم سلوك تلك الشخصية على جميع أفراد مجتمعه ليس خاطئاً فحسب، ولكنه ظالم أيضاً، والعكس صحيح إن كان لك تجربة إيجابية مع جنسية معينة، فتحفّظ عن التعميم، تحوطاً، فقد تجد، وهو الأساس، الصالح والطالح في كل مكان.

لقد أخذ ذلك التعصب الكريه مجتمعات إلى صراعات طويلة، وإلى مواقف طائفية وعرقية ولغوية، وأيضاً لونية، وتم تعميم الرذائل بسبب المعتقد أو اللون أو حتى اللغة، وكثيراً ما نسمع نصائح من البعض إن كنت في مدينة غربية متعصبة، عليك ألا تتكلم العربية في مكان عام مع رفيق لك، لأن ذلك يثير حفيظة آخرين بمجرد أن يسمعوا مفردات لغتك، من هنا أصبح الحديث عن الإسلاموفوبيا كمثال أو عن اليهودية أو المسيحية أو السيخية أو البهرة، أو الهندوسية أو أي ديانة أخرى، حديثاً يقبل من البعض مقروناً بكراهية تلقائية.

شرور الصراعات التي حولنا والحروب الأهلية بجانب دوافعها السياسية، تغطى وتسوق عرقياً ومذهبياً وطائفياً ودينياً، لأن تلك العوامل هي الأكثر إثارة للتعصب، وينساق كثيرون وراءها طوعاً لحرب الأهل والجيرة والمواطنة، وتتمثل أمامنا في الحرب الضروس في السودان، وفي اليمن وليبيا وسوريا وغيرها من بلداننا التي نُكبت بجرثومة التعصب، من هنا فإن الدعوة إلى فكرة التسامح، وأن الآخرين لا يشبهوننا بالضرورة، يدعونا إلى التفكير بأهمية بحث تدريس منهج التسامح في مدارسنا، والتأكيد على أن البشر مختلفون، ولكن أيضاً متعاونون.