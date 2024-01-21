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السلطة ترفض استلام أموال الضرائب المنقوصة

1/21/2024 7:19:52 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، إن ((أي انتقاص من حقوقنا المالية أو أي شروط تضعها إسرائيل تقوم على منع السلطة الوطنية الفلسطينية من الدفع لأهلنا في قطاع غزة، مرفوضة من جانبنا)).

وطالب الشيخ، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا) أمس، ((المجتمع الدولي بوقف هذا التصرف القائم على القرصنة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني وإجبار إسرائيل على تحويل أموالنا كافة)).

ووفق الوكالة، أعلنت وزارة المالية الفلسطينية رفض استلام أموال عائدات الضرائب ((المقاصة))، بعدما استقطعت إسرائيل جزءاً منها ((مخصصات قطاع غزة)).

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر ((الكابينيت))، صادق أمس، على ((خطة لتحويل أموال المقاصة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية)) من خلال النرويج كطرف ثالث.

ويقضي القرار الإسرائيلي، بطلب من الإدارة الأمريكية، بإيداع أموال المقاصة، بمبلغ يتراوح بين 750 إلى 800 مليون شيكل، في حساب في النرويج، وأن بإمكان السلطة الفلسطينية الحصول على حصة الضفة الغربية من النرويج، وبقاء حصة قطاع غزة في هذا الحساب.

وحسب القرار، يحظر على النرويج أن تنقل أموالاً إلى غزة، حتى لو كانت على شكل قرض، وفي حال تم ذلك، فإن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مخوّل بوقف تحويل هذه الأموال.

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