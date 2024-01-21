حراك دولي متجدد على خط الأزمة الرئاسية في لبنان

أقفل الأسبوع الفائت في لبنان على معلومات مفادها أن اللجنة الخماسية، العربية والدولية، تعمل على إنقاذ الاستحقاق الرئاسي، الذي حل في 31 أكتوبر 2022، ولم يُنجز حتى الآن، وذلك من خلال اجتماع ستعقده قريباً، بهدف توحيد الموقف حيال مواصفات الرئيس الجديد.

ووسط كلام عن أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الضغط لإتمام الاستحقاق الرئاسي تحركت جهات دبلوماسية متعددة على الخط اللبناني، في موازاة التحضير لعقد اجتماع خماسي، يتم خلاله البحث في تحديد مواصفات الرئيس بدون تسميته وإبلاغ اللبنانيين بهذه المواصفات، وفق تأكيد مصادر سياسية لـ((البيان)).

وبالتزامن مع ما يتردد عن اجتماع ستعقده مجموعة الدول الخماسية، خلال الأسبوعين المقبلين، لإعادة إطلاق الحراك الرئاسي، علمت ((البيان)) من مصادر سياسية موثوقة أن السفير الفرنسي في لبنان، هيرفيه ماغرو، بصدد التحضير لاجتماع قريب لسفراء ((الخماسية)) في بيروت، تمهيداً لاجتماع مندوبيها على مستوى أعلى، وذلك قبل عودة الموفد الرئاسي الفرنسي، جان إيف لودريان، إلى بيروت.

اتصالات دولية

وكشفت مصادر متابعة لـ((البيان)) أن العواصم المعنية تجري اتصالات في ما بينها، بعيداً من الأضواء، ستتوج بلقاء بين ممثلي ((الخماسي)) قبل أن يعود لودريان إلى بيروت، وأن ثمة ما ((يطبخ)) خارجياً، لتفعيل الاستحقاق الرئاسي.

وتقول مصادر: إن ما يجري حالياً هو إنجاز التطابق في وجهات النظر بين الدول الخمس حول مواصفات الرئيس، والتي سيتم تحديدها بشكل واضح بدون تسمية، إلا أن مؤشراتها تفيد بالذهاب إلى شخصية مقبولة من الجميع، وتحظى بموافقة الغالبية، ويسجل تقاطع حولها داخلياً وخارجياً.

داخلياً تشير المعطيات إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري جاهز لمواكبة الحراك الدولي المرتقب، ما يعني أن بري سيفتح أبواب مجلس النواب، ويركن للعبة الديمقراطية وقواعدها.

ويستكمل الدبلوماسي الفرنسي ((الفصل 5)) من مهمته الاستثنائية، في إطار مهمته المفتوحة في لبنان، وسط معالم اندفاع فرنسي متجدد لإحياء وساطة، لطالما تعثرت ولم تشق طريقها بعد إلى اختراق الطريق المسدود، الذي يعترضها، كما يعترض سائر الجهود الداخلية والخارجية، لإنهاء الفراغ الرئاسي المتمادي.

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