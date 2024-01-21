تركيا تستهدف مسلحين شمالي سوريا والعراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية أمس، تحييد 19 مسلحاً خلال يومين في الغارات المستمرة شمالي العراق. ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن الوزارة قولها في بيان إنه ((تم تحييد 10 مسلحين من حزب العمال الكردستاني في غارات جوية في منطقة عمليات مخلب القفل شمالي العراق)).

وكان الجيش التركي أعلن، السبت أيضاً، ((تحييد 9 مسلحين أكراد في منطقة جرة شمالي العراق)).

وأطلقت تركيا عملية جوية ضد أهداف حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب شمالي سوريا والعراق، وذلك بعد مقتل أكثر من 12 جندياً تركياً إثر هجوم لمسلحين أكراد على قاعدة عسكرية تركية في 12 يناير الجاري. ويعتبر هذا الهجوم الثالث من نوعه خلال أقل من شهر شمالي العراق.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت، الخميس الماضي، ارتفاع عدد المسلحين الذين تم تحييدهم منذ مطلع العام الماضي إلى ألفين و396 مسلحاً.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس، كذلك تحييد 7 مسلحين شمالي سوريا. وذكرت في بيان أن قوات الجيش التركي تمكنت من تحييد 7 مسلحين من تنظيم PKK/YPG في مناطق ((درع الفرات)) و((نبع السلام)) و((بافديك)).

وترفض السلطات العراقية والسورية وجود القوات التركية على أراضيها، وتطالب أنقرة بسحب قواتها وإنهاء عملياتها التي تلحق أضراراً بالمدنيين والبنية التحتية في كلا البلدين.

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