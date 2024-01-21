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السيسي يرفض المساس بسيادة الصومال

1/21/2024 7:19:51 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حذّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، من ((المساس بسيادة الصومال أو وحدة أراضيها))، عقب مباحثات أجراها مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود في القاهرة.

وقال السيسي في مؤتمر صحافي مع الرئيس الصومالي، بثّ التلفزيون الرسمي وقائعه، إن ((مصر لن تسمح لأحد بتهديد الصومال، أو بالمس بالصومال))، مشدداً على وجوب ألا يحاول أي طرف ((تجربة ذلك.. خاصة لو طلب أشقاء مصر منها الوجود معهم)).

وأجرى السيسي ومحمود مباحثات تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، وتناولا، بحسب السيسي ((الاتفاق بين أرض الصومال وإثيوبيا، وسجلنا الموقف المصري برفض المساس بسيادة الصومال أو وحدة أراضيها)).

وكانت أرض الصومال وقّعت ((مذكرة تفاهم)) في الأول من يناير، تمنح بموجبها إثيوبيا حق استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومتراً من أراضيها، مدة 50 عاماً، عبر اتفاقية ((إيجار)).

من جهته، قال الرئيس الصومالي، في إشارة إلى الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال ((لن نسمح لهذه الأراضي بأن يستولي عليها بلد آخر، بما في ذلك إثيوبيا، بدون موافقة الصومال ذات السيادة)).

يذكر أن أرض الصومال محمية بريطانية سابقة، أعلنت الانفصال عن الصومال عام 1991، من دون اعتراف رسمي.

وقالت الحكومة الصومالية إنها ستتصدى لهذه الاتفاقية بكافة الوسائل القانونية.

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