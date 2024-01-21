موسكو تحذر من عودة لا رجعة عنها لـ «الحرب الباردة»

حذرت موسكو من أن تؤدي أكبر مناورة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) منذ انتهاء الحرب الباردة، إلى عودة لا رجعة فيها لتلك الحرب، فيما تؤكد على أهمية بلوغ الأهداف من الحرب في أوكرانيا.

وقال ألكسندر غروشكو نائب وزير الخارجية الروسي، لوكالة الإعلام الروسية الرسمية، في تصريحات نشرت أمس، إن نطاق تدريبات حلف الناتو في 2024، والتي تحمل اسم (المدافع الصامد)، يشكل ((عودة لا رجعة فيها)) من الحلف لمخططات الحرب الباردة.

وقال الحلف الخميس إنه سيبدأ أكبر تدريب عسكري منذ الحرب الباردة، بمشاركة نحو 90 ألف جندي، في محاكاة على كيفية تعزيز القوات الأمريكية لحلفاء أوروبيين في دول محاذية لحدود روسيا، وعلى الجناح الشرقي للحلف، إذا تصاعد الصراع لمواجهة بين طرفين، يمكن أن يقتربا من أن يكونا ندين.

وقال غروشكو للوكالة ((هذه التدريبات عنصر إضافي في الحرب الهجينة التي يشنها الغرب على روسيا))، مضيفاً ((تدريب على هذا النطاق... يشكل العودة النهائية، والتي لا رجعة فيها، من حلف الناتو، لمخططات الحرب الباردة، حيث يتم تجهيز وإعداد عملية التخطيط الحربي والموارد والبنية التحتية لمواجهة مع روسيا)). ولم يأتِ الحلف على ذكر روسيا بالاسم صراحة في إعلانه. لكن الوثيقة الأبرز لاستراتيجيات الحلف، تحدد روسيا على أساس أنها التهديد الأكبر والأكثر مباشرة لأمن الدول الأعضاء في الحلف.

استمرار

يأتي ذلك، فيما تستمر الحرب على الجبهة الأوكرانية، حيث قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، السبت، إنه يتوقع التوقيع على عدد من حزم الدفاع الغربية الجديدة لأوكرانيا هذا الشهر والشهر المقبل.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، أمس، إن القوات الروسية سيطرت على قرية كروخمالني في منطقة خاركيف شرقي أوكرانيا، وأكد متحدث باسم الجيش الأوكراني، انسحاب القوات الأوكرانية من القرية.

وجاء هذا التقدم، بعد بيان مماثل أصدرته الدفاع الروسية، الخميس، قالت فيه إن القوات الروسية سيطرت على تجمع فايسله السكني في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا.

وتقول موسكو إن قواتها استعادت زمام المبادرة في العديد من المناطق، بعد هجوم مضاد فاشل شنته أوكرانيا العام الماضي. ومنذ الخريف، تتقدم القوات الروسية نحو الشمال الشرقي، أي في منطقة كوبيانسك، ونحو الشرق خصوصاً حول مدينة أفدييفكا.

وقلل المتحدث العسكري الأوكراني، فولوديمير فيتيو، من شأن الأنباء الأحدث، وقال للتلفزيون الوطني إن استيلاء روسيا على كروخمالني، ليس له أي تأثير في الموقف العام.

خسائر

إلى ذلك، قالت روسيا إن قواتها صدت أربع هجمات للجيش الأوكراني في دونيتسك، موقعة 320 قتيلاً وجريحاً في صفوف القوات الأوكرانية، مضيفة أن دفاعاتها الجوية دمرت 43 طائرة مسيرة أوكرانية، واعترضت صاروخاً من طراز ((توشكا - يو))، وصاروخين من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة ((هيمارس)) أمريكية الصنع، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما دانت ضربة أوكرانية على سوق في دونيتسك، أوقعت 25 قتيلاً و20 جريحاً، واعتبرتها ((عملاً إرهابياً همجياً)) يدل، بحسب موسكو، على ((ضرورة بلوغ كل أهداف)) العملية العسكرية في أوكرانياً.

حريق

واندلع حريق في محطة للغاز في ميناء أوست لوغا على بحر البلطيق الروسي، على بعد 110 كيلومترات إلى غرب سانت بطرسبرغ، قرب الحدود مع إستونيا، حسبما أفاد حاكم المنطقة أمس.

وكتب حاكم منطقة لينينغراد، ألكسندر دروزدينكو، على تطبيق تلغرام، في رسالته مصحوبة بمقطع فيديو قصير، يظهر حريقاً ضخماً ودخاناً ((لا إصابات.. تم إجلاء الموظفين)).

وأفادت وكالة تاس الروسية، بأن سبب الحريق مجهول.

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