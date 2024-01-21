تحرك أمريكي مصري قطري لوقف حرب غزة

دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة مرحلة جديدة من التفاعلات السياسية، بالتوازي مع إعادة تموضع وانتشار للقوات الإسرائيلية في العديد من مناطق غزة، والتي كانت انسحبت منها قبل أسابيع. وتترافق الإجراءات في القطاع، مع انتقادات داخلية وخارجية لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، حتى من أقرب حلفائه، في حين بدأت واشنطن تحركاً دبلوماسياً في المنطقة، مع اقتراحات يؤمل أن تؤدي لوقف الحرب.

وتزداد الضغوط على نتانياهو، الذي يفقد كل يوم نصيباً كبيراً من الدعم الذي حظي به في بداية الحرب، حتى من قبل الولايات المتحدة، الحليف الأقوى والأقرب لإسرائيل، ثم بعدها بريطانيا، التي انضمت لتوجيه الانتقادات له، بعدما أثار رفض تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن إقامة دولة فلسطينية بعد انتهاء الحرب.

وقال السيناتور الأمريكي، بيرني ساندرز، إن نتانياهو أكد رفضه قيام دولة فلسطينية «وسيواصل حربه المدمرة ضد الفلسطينيين الأبرياء، ويمنع الإمدادات اللازمة للحيلولة دون حدوث مجاعة جماعية... الآن يجب علينا أن نوضح موقفنا».

وفي لندن، اعتبر وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، أمس، أن تصريحات نتانياهو الرافضة لأي «سيادة فلسطينية» في مرحلة ما بعد حرب غزة «مخيّبة للأمل». وقال شابس لمحطّة «سكاي نيوز»، إنه «من المخيّب للأمل أن نسمع ذلك من رئيس الوزراء الإسرائيلي»، مؤكداً أنه بالنسبة إلى بريطانيا «لا خيار سوى» حلّ الدولتين، لتسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

تحرك أمريكي

في الأثناء، بدأ كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس، جولة مكوكية، يزور خلالها مصر وقطر، لبحث التوصل لاتفاق تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس. ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن الموقع الإلكتروني الإسرائيلي «واللا»، تأكيده أن بريت ماكجورك منسق شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي، يقوم بجولة مكوكية في الشرق الأوسط، بهدف التوصل لاتفاق تبادل أسرى بين «حماس» وإسرائيل.

وفي السياق، أعلن يائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلي، دعمه لأي صفقة تبادل أسرى، حتى لو كان ثمنها وقف الحرب على غزة، فيما قال جنرال إسرائيلي سابق، إن إسرائيل أمام خيارين، الأول يتمثل في عدم عودة المحتجزين إلى ذويهم، والثاني التخلي عن هدف سحق حماس.

إنهاء الحرب

ووفق «سكاي نيوز عربية»، تدفع الولايات المتحدة ومصر وقطر، الطرفين، إسرائيل وحماس، للانضمام إلى عملية دبلوماسية مرحلية، تبدأ بالإفراج عن الأسرى، وتؤدي في النهاية إلى انسحاب القوات الإسرائيلية وإنهاء الحرب، كما قال دبلوماسيون مشاركون في الوساطة لصحيفة «وول ستريت جورنال»، أمس.

وقال طاهر النونو، المستشار الإعلامي لحركة حماس، إنه لم يحدث تقدم حقيقي، لكن مطلعين على المحادثات، قالوا إن إسرائيل وحماس على الأقل مستعدتان لاستئناف المباحثات، بعد أسابيع من توقفها، في أعقاب انتهاء آخر وقف لإطلاق النار في 30 نوفمبر.

ومن المقرر أن تستمر المفاوضات في القاهرة في الأيام المقبلة، بحسب المتحدث باسم الأمم المتحدة.

ويمثل الاقتراح الجديد، الذي تدعمه واشنطن والقاهرة والدوحة، نهجاً جديداً لنزع فتيل الصراع، يهدف إلى جعل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس، جزءاً من «صفقة شاملة»، يمكن أن تؤدي إلى إنهاء القتال.

ووفقاً لـ «وول ستريت جورنال»، قال مسؤولون مصريون، إنه في حين يتخذ القادة الإسرائيليون موقفاً متشدداً علناً، هناك انقسامات داخل مجلس الوزراء الإسرائيلي، حيث يدعو البعض إلى إعطاء الأولوية للمحتجزين.

إفراغ غزة

من جانبه، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنه ينظر بخطورة بالغة لانتقال إسرائيل إلى «مرحلة إفراغ مدينة غزة من سكانها عنوة، وبقوة السلاح، في إطار جريمة التهجير القسري والإبادة الجماعية المتواصلة في القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي».

وأشار المرصد إلى أنه تلقى إفادات توثق إجبار الجيش الإسرائيلي عائلات فلسطينية مكونة من عشرات الأفراد، غالبيتهم من النساء والأطفال، على النزوح القسري إلى وسط وجنوب قطاع غزة، بعد اقتحام منازلهم، ومراكز إيواء لجأوا إليها، يومي الأربعاء والخميس الماضيين.

وذكر المرصد أن عمليات التهجير عنوة، جرت بعد إعادة قوات الجيش الإسرائيلي معززة بآليات عسكرية، مداهمة مناطق واسعة في مدينة غزة، لا سيما أحياء تل الهوى ودوار أنصار والشيخ عجلين، وإجبار من تبقى من عائلات فيها على النزوح قسرياً.

وقال إن إحصاءاته الأولية تفيد بنزوح مليون و995 ألف فلسطيني من مناطق سكنهم.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز