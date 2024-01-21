إلزام المؤسسات التعليمية تبليغ الجهات المختصة في حالات الإساءة للطالب

شددت السياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية، على وجوب تبليغ السلطة المختصة في حالة الإساءة التي يتعرض لها الطالب في حرم المؤسسات التعليمية ومرافقها أو حافلات النقل، ومواقع الأنشطة والفعاليات الداخلية والخارجية، التي يتم تنظيمها من قبل المؤسسات التعليمية، وفقاً للتشريعات والقوانين النافذة مع الالتزام بحفظ السجلات في المؤسسات التعليمية.

ودعت ((سياسة حماية الطفل)) المؤسسات التعليمية إلى التعاون مع اختصاصي حماية الطفل المعتمدين في مجال اختصاصاتهم وصلاحياتهم وتسهيل مهام المكلفين بها داخل المؤسسة التعليمية دون معوقات يترتب عليها التأخير في اتخاذ التدابير اللازمة للحالات المبلغ عنها.

وتسعى ((سياسة حماية الطفل)) إلى تحقيق جملة من الأهداف تتضــمن تنفيــذ آليــات وتــدابير حمايـة الطفل في المؤسسة التعليمية وفق التشريعات النافذة فــي الدولة والاتفاقــات الدولية المنصوص عليها، وتحديد الأدوار والمسـؤوليات لجميع العاملين في المؤسسة التعليمية وأولياء الأمور وجميع ذوي العلاقة من الأفراد والجهات والشركاء ومقدمي الخدمة المعنيين، وتوفير البيئة المدرسية الآمنة لحماية الطفل من كل ما يهدد بقاءه أو صحته الجســدية، أو النفســية، أو التربوية، أو الأخلاقية، كما تسعى السياسة إلى تمكين الطفل من حقوقه وخاصة الحقوق التعليمية وحقه في الحماية وفق ما جاء في التشريعات النافذة، وأحكام وبنود القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليه، ووضــع نظام للإبلاغ والشكاوى لحــالات الاشتباه فــي أي نــوع مــن أنــواع الإســاءة للطفــل أو تأثر حقوقــه داخــل حــرم المؤسســة التعليمية أو مرافق المؤسسة التعليمية، أو حافلات نقل المؤسسة التعليمية، أو الأنشطة الخارجية التي تنظمها الوزارة، وتقديم أوجه الحماية والدعم الاجتماعي والنفسي والرعاية اللاحقة لحالات الإساءة للطفل وتعزيز رفاه الطفل من كافة الجوانب وتعزيز السلوك الإيجابي وبناء علاقات مدرسية اجتماعية إيجابية.

وتطبق ((سياسة حماية الطفل)) على كافة المدارس الحكومية والمدارس الخاصة في الدولة مع توجيه الإدارات المدرسية بتعميمها وتوعية الطلبة وأولياء الأمور ببنودها... فيما تلتزم المدارس بخصوصية الطالب ووالديه والحفاظ على سرية المعلومات المرتبطة بمختلف الحالات التي يمكن مصادفتها داخل البيئة المدرسية.

يذكر أن السياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية صدرت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 3/3 لسنة 2022، لتحقيق جملة من الأهداف أبرزها ضمان تنفيذ آليات وتدابير حماية الطفل في المؤسسة التعليمية وفق التشريعات النافذة في الدولة.

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