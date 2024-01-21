بيئيون يحذرون من التقليم العشوائي لأشجار الغاف

حذر مختصون في البيئة من تقليم أشجار الغاف بطرق عشوائية وغير علمية، مؤكدين أن هذه الشجرة تعتبر من الموارد الثقافية الأصلية التي عاصرت تاريخ الإمارات.

وأفادوا بأن شجرة الغاف صديقة للبيئة وتتأقلم مع مناخ الدولة وتتحدى الرطوبة والجفاف والحرارة، وتسهم في تعزيز الجانب البيئي والجمالي للمدن، كما أنها تحافظ على الموروث الشعبي؛ لما تمثله من أهمية اجتماعية وبيئية.

جاء ذلك بعد إطلاق عدد من الجهات المعنية في إمارات الدولة حملات تُعنى بكيفية تقليم أشجار الغاف بهدف تعزيز مشاركة أفراد المجتمع في الحفاظ على الجانب البيئي والجمالي لمدن الدولة.

مكونات البيئة

وأكد عدد من المختصين لـ((البيان)) أن أشجار الغاف تعد من مكونات البيئة الصحراوية في الإمارات، وتلعب دوراً مهماً في التوازن البيئي، كما أنها تمتاز بقوة تحملها كافة الظروف التي تحيط بالبيئة الصحراوية.

يشار إلى أن بلدية منطقة العين أعلنت في ديسمبر الماضي عن إطلاق حملة ((تقليم أشجار الغاف))، والمستمرة حتى يناير الجاري، منوهة بضرورة الالتزام بالمدة المحددة لتقليم أشجار الغاف، واستخدام أداة ((الخصين – الفأس الصغيرة)) فقط في عملية التقليم.

وكشفت البلدية عن أبرز إرشادات تقليم أشجار الغاف، التي تتمثل في عدم السماح بالتقليم على الشوارع الرئيسية وجوانب المماشي، وألا تتجاوز نسبة التقليم 20 % من أفرع الشجرة، وأن يكون التقليم في الأفرع الثانوية من الأشجار، وتجنب قطع الأفرع الرئيسية للأشجار، وأن يكون التقليم بشكل منتظم من جميع الأطراف في الأفرع الثانوية للمحافظة على الشكل الجمالي للغاف.

من جانبه، حذر الدكتور إبراهيم علي محمد، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة الإماراتية، من عدم الالتزام بتعليمات كافة الجهات المعنية في الدولة بعدم قطع وتقليم أشجار الغاف بطريقة عشوائية، مؤكداً ضرورة أن تتم عملية التقليم من دون الإضرار بجسم الشجرة التي تعد جزءاً مهماً في النظام البيئي الصحراوي.

وأردف أن مثل هذه الحملات الهادفة تسهم في إحياء الممارسات الأصيلة التي تدخل في نطاق الموروث الشعبي لدولة الإمارات، وذلك بشكل منظم بعيداً عن القطع الجائر للأشجار الذي يضر بالبيئة، ويشكل خطورة على بقاء أنواع معينة من الأشجار يعتبر الغاف من أهمها.

من جانبه، شدد الدكتور عبدالله الحمد، عضو مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة الإماراتية، على عدم تقليم أشجار الغاف بطرق عشوائية، مؤكداً أن شجرة الغاف تعتبر من الموارد الثقافية الأصلية التي عاصرت تاريخ دولة الإمارات، وأن تلك الشجرة تتطلب اهتماماً وعناية خاصة؛ لما تمثله من قيمة بيئية وتراثية، وهو ما نلاحظه من خلال قيام الجهات المسؤولة والمعنية في الدولة خلال الفترة الحالية بإطلاق مبادرات وحملات تخصصية تهتم بالاعتناء بها وتقليمها.

ولفت إلى أن تقليم الأشجار يسهم بشكل عام في تقويتها والحفاظ عليها، مع ضرورة مراعاة أسس التقليم التي تصدر من الجهات المعنية في الدولة.

وأشار أحمد الحفيتي، مزارع إماراتي وصاحب مشتل وادي دفتا، إلى أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قد أوصى بالاهتمام بأشجار الغاف ورعايتها، ووجه بعدم قطعها؛ لذلك تأخذ الجهات المعنية على عاتقها تنفيذ توجيهات الشيخ زايد، طيب الله ثراه، حيث تولي اهتمامها بهذه الأشجار، حفاظاً على قيمتها التاريخية والبيئية.

وأضاف الحفيتي: ((من جانب آخر فإن الحملات التي تطلقها الجهات المعنية في الدولة والتي تستهدف أشجار الغاف، تأتي للحفاظ على الغاف، وتقليمها طبقاً للأصول العلمية والشروط الصحيحة، وتسهم أيضاً في الحفاظ على الجانب الجمالي للغاف)).

وأردف أن شجرة الغاف هي شجرة صديقة للبيئة، ومن أفضل الأشجار التي تتأقلم مع مناخ دولة الإمارات وتتحدى عواقبه من رطوبة وجفاف وحرارة.

عادة متوارثة

وفي سياق متصل، أكد عبدالله المر الكعبي، الباحث في التراث الإماراتي، أن حملات تقليم أشجار الغاف هي أساساً تأتي في إطار إحياء لعادة متوارثة كان يمارسها مواطنو الدولة قديماً، لا سيما فئة كبار المواطنين، وهي تقليم أشجار الغاف في فصل الشتاء.

وأضاف الكعبي أن عملية التقليم تتم من خلال استخدام ((الخصين))، وهي الأداة المستخدمة لقطع الأشجار، كما أن المتعارف عليه أن شجرة الغاف تشكل أهمية كبيرة في الموروث الثقافي والزراعي للدولة، إضافة إلى الدور المهم لنمط الحياة القديم في الحفاظ على استدامة الموارد.

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