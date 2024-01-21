زراعة 185 ألف شجرة في دبي خلال 2023

أعلنت بلدية دبي عن زراعتها أكثر من 185 ألف شجرة خلال العام الماضي 2023، بمعدل 500 شجرة يومياً، متجاوزة المستهدفات بنسبة زادت على 100 %، حيث بلغت المساحة الجغرافية المضافة إلى الرقعة الخضراء 234 هكتاراً خلال 2023، مقارنة بـ170 هكتاراً في 2022.

ويأتي ذلك ضمن ((مبادرة دبي الخضراء)) التي تنفذها البلدية في الإمارة، والهادفة إلى زيادة نسبة المسطحات الخضراء المزروعة في كل المناطق السكنية والحضرية، والطرق الرئيسية والفرعية، وتقاطعات الجسور، إضافة إلى تحسين جودة الهواء والتربة، فضلاً عن تجميل المدينة والحفاظ على مظهرها الحضاري والجمالي.

مبادرة

وأكد داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، أن ((مبادرة دبي الخضراء)) التي تنفذها البلدية مستمرة طيلة أيام السنة وفق خطط ومعايير هندسية وتخطيطية متكاملة، تتماشى مع الحياة العصرية لإمارة دبي وتخطيطها الحضري والعمراني، وتدعم رؤية القيادة الرشيدة في جعل دبي أفضل مدينة للحياة في العالم.

وأشار الهاجري إلى أن المبادرة تعكس جهود البلدية في تعزيز الاستدامة البيئية في إمارة دبي، وتوسعة الرقعة الخضراء المزروعة، إضافة إلى تحسين البيئة الحضرية والطبيعية للإمارة، وتحقيق مستهدفات البلدية في جعل دبي أكثر جاذبية وجمالية واستدامة مع توفير أفضل مستويات جودة الحياة والرفاهية لسكانها.

وقال الهاجري: ((تعد مبادرة دبي الخضراء إحدى مبادرات بلدية دبي الاستراتيجية في مجال الاستدامة، التي تسهم في تحقيق أثر بيئي متكامل من خلال المحافظة على العناصر والموارد البيئية والطبيعية مع تحسين جودتها، إضافة إلى كونها أحد أسباب خفض الانبعاثات الكربونية في الإمارة، وهو ما يتماشى مع المستهدفات الوطنية والاستراتيجية للحياد المناخي 2050)).

وأضاف: ((أسهمت المبادرة في توفير مساحات خضراء للترفيه والاستراحة والاستمتاع بالطبيعة، مع تعزيز المظهر الحضاري والجمالي لإمارة دبي وضمان استدامته للأجيال القادمة)).

أرقام وإحصاءات

وتضافرت جهود فرق بلدية دبي خلال العام 2023 لتحقيق مستهدفات المبادرة، حيث توزعت الـ185 ألف شجرة على نحو 210 مواقع، تنوعت ما بين المشاريع الزراعية والمحميات، والطرق الرئيسية والفرعية في بر دبي وديرة، إضافة إلى الحدائق العامة التابعة للبلدية.

كما تنوعت الأشجار التي زرعتها بلدية دبي بين أشجار البيئة المحلية، مثل الغاف، والسدر، والسمر، وأشجار النيم، والزيتون، ونخلة سماروفا، والياسمين الهندي، وأشباه النخيل، إضافة إلى العديد من الأنواع الأخرى التي تتميز بكونها دائمة الخضرة، منها أشجار واشنطونيا، وبسماركيا، وبوسيدا، وبونسيانا، وبونجاميا، وأكاسيا فرنسيانا، ودارسينا.

وحققت بلدية دبي نقلات نوعية في أعمال الزراعة والتشجير خلال السنوات الماضية، حيث كانت قد زرعت 73,920 شجرة في 2020، ليرتفع العدد إلى 170,339 شجرة في 2021 وصولاً إلى 185 ألف شجرة مع نهاية العام الماضي 2023. ويعكس ذلك جهود بلدية دبي المكثفة في عملية التشجير، وحرصها على زيادة الغطاء النباتي، إضافة إلى زيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء في المنطقة الحضرية، بالتوازن مع النمو السكاني والتوسع العمراني للإمارة.

تشجيع

وتشجع بلدية دبي على نشر الرقعة الخضراء الطبيعية منها والمكتسبة، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية تحقيقاً للاحتياجات البيئية في إمارة دبي، إضافة إلى التركيز على زراعة أشجار البيئة المحلية، كالغاف والسدر والأشجار التي تتحمل ملوحة التربة. كما تلتزم بتقديم خدمات زراعية متكاملة بالاعتماد على التقنيات والوسائل الزراعية الحديثة التي تكفل الحفاظ على السلامة العامة وتعزز استدامة المنظومة البيئية في دبي.

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