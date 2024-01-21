«الإمارات للتجميل» تحذر من شراء منتجات طبية مجهولة عبر الإنترنت

حذرت جمعية الإمارات لجراحة التجميل والترميم مختلف الفئات المجتمعية من شراء أي منتجات طبية مجهولة عن طريق الإنترنت، والتأكد من مصادرها والجهات المصنعة لها، مشددة على خطورتها، كونها تفتقر في أغلبها للرقابة الطبية الموثقة، والتي تسبب أمراضاً سرطانية خطيرة.

جاء ذلك بعد تزايد الشكوى من تلك المنتجات، ورصد عدد من حالات لسيدات تعرضن لأضرار بالغة، وصلت لحد الحروق، بسبب رداءة المواد المستخدمة في منتجات العناية بالبشرة نظراً لاحتوائها على مواد كيميائية ضارة.

وأكد الدكتور زهير الفردان رئيس جمعية الإمارات لجراحة التجميل والترميم لـ((البيان)) خطورة استخدام أي أدوية أو مستلزمات طبية مجهولة المصدر، وتحديداً المتعلقة بالعناية الشخصية، بعد تزايد الشكاوى منها في الآونة الأخيرة.

ولفت إلى أن استخدام كريمات أو أي منتجات طبية تتعلق بالجلد من خلال مواقع بيع لا علاقة لها بمحتويات المنتج وإجازته علمياً وطبياً، ينتج عنه الكثير من الأضرار الجانبية مثل التحسس والالتهابات. وتابع: ((يمكن أن يتطلب الأمر لعلاج المريض بالكورتيزون للسيطرة على الوضع))، مشيراً إلى ضرورة مراجعة الطبيب قبل شراء أو استخدام أي منتجات طبية مجهولة المصدر أو تم شراؤها عبر الإنترنت، للتأكد من كفاءتها وملاءمتها للغرض الموصوف.

ونوه الدكتور الفردان بأنه غالباً ما تصنع وتأتي هذه المنتجات من دول تكون الرقابة الإلكترونية لديها ضعيفة أو قد تكون معدومة خصوصاً عندما تصعب الثقة بالموقع الذي يبيعها، وقد تكون مجهولة المصدر، ولا يمكن معرفة أين تم تصنيعها أو المواد التي دخلت في تركيبها.

ولفت إلى أن الجهات الصحية في الدولة سبق وحذرت من شراء الأدوية، والمستحضرات الصحية، والتجميلية عن طريق الإنترنت، كما حذرت من الانسياق وراء الإعلانات المضللة في بعض المواقع الإلكترونية، التي تسوق منتجاتها مجهولة المصدر من خارج الدولة.

مواقع مضللة

وأوضح الدكتور الفردان أن هناك العديد من المواقع الإلكترونية تعمل بشكل مضلل، منوهاً بأن غياب الثقافة الطبية لدى الكثيرين قد يتسبب في كوارث طبية، قد تتسبب في أمراض سرطانية خطيرة.

من جانبها أكدت الأخصائية وخبيرة البشرة ريمة الجناحي أن قلة الوعي والثقافة الطبية لدى الكثير من السيدات والرجال قد يتسبب في إصابة أو تدمير البشرة والجلد، مؤكدة أنها باشرت مؤخراً علاج بعض الحالات لسيدات تعرضن لحروق في الوجه نتيجة استخدام كريمات مجهولة المصدر تسوقنها عبر الإنترنت.

وأشارت إلى حالة أخرى لسيدة اعتقدت أنها توفر المال ولجأت إلى شراء منتجات رخيصة الثمن ظناً منها أنها ستعالج بشرتها إلا أنها أصيبت بتصبغات وأضرار كبيرة،.

ونوهت الأخصائية ريمة بأهمية الثقافة الطبية البسيطة والأساسية قبل استخدام أي منتج يوضع على الجلد، محذرة من التهاون بالأمر، خصوصاً أنه يتسبب في حروق وتشوهات لا علاج لها أو تحتاج إلى علاج طويل ومكلف، وأن الأمر قد يصل إلى سرطان في الجلد بسبب الاستخدام الخاطئ.

ولفتت الأخصائية ريمة إلى أن اختيار الشخص المعالج والمكان الموثوق فيه أمر في غاية الأهمية خاصة في ظل الإعلانات غير المحدودة التي تظهر يومياً على السوشيال ميديا.

اعتبارات صحية

وحذرت من شراء أي منتجات طبية، خصوصاً المتعلقة بالبشرة والجلد من منصات غير مرخصة، نظراً لبيعها منتجات تحتوي على مواد ضارة، بهدف تحقيق الأرباح المادية دون النظر لأي اعتبارات صحية أخرى تتعلق بحياة المتسوقين.

ولفتت الأخصائية الجلدية نتالي نيستيريوك إلى استخدام بعض النساء كريمات أو مزيلات للشعر، بسبب نشرها عبر أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي وعرض نتائج مضللة لها، وهو ما يعد فخاً كبيراً يقع فيه البعض، وللأسف قد يدفعون مبالغ كبيرة مقابل وهم في ظل رداءة هذه المنتجات.

وأضافت: هناك العديد من العادات التي تدمر الجلد، فقد يعتقد كثير من الأشخاص أن غسل الجلد باللوف يسهم في إزالة الأوساخ، إلا أن اللوف يحمل الجراثيم والبكتيريا التي تدمر البشرة، كذلك استخدام الماء الساخن في الاستحمام فقد يساعد في قتل الجراثيم والاسترخاء وراحة العضلات، ولكنه في المقابل يؤثر على البشرة سلبياً، حيث الماء الساخن من الممكن أن يسبب تخليص البشرة من زيوتها الطبيعية، وإصابتها بالجفاف والتشققات.

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