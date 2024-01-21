«بركة الدار» يعزز التواصل الفعال بكبار المواطنين

تأخذ جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين، على عاتقها تحقيق التواصل الفعال مع هذه الفئة المهمة، وقد تم إنشاء نادي ((بركة الدار)) بهدف التواصل مع كبار المواطنين والعناية بهم، والاطلاع على احتياجاتهم، إضافة إلى الارتقاء بجودة حياتهم، الأمر الذي من شأنه أن يضمن لهم البقاء ضمن النسيج المجتمعي المؤثر، والاستفادة من خبراتهم في شتى المجالات.

أهداف

وقالت مريم سالم السلمان، رئيسة مجلس إدارة الجمعية، إن ((النادي يحقق عدداً من الأهداف السامية التي تتمثل في مساعدة كبار المواطنين على الدمج المجتمعي الهادف، وخلق نوع من التعارف بين المنتسبين للجمعية لتبادل الأفكار والتجارب فيما بينهم، وإفادة المجتمع بالحصيلة التراثية والمعرفية التي يمتلكها كبار المواطنين)).

وأضافت السلمان: ((نحرص من خلال النادي على تقديم التوعية الصحية والاجتماعية والنفسية لكبار المواطنين، ودمجهم في المجتمع كأعضاء فاعلين من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات المختلفة، وإبراز مواهبهم ومنتجاتهم الحرفية والتسويق لها في المعارض، واصطحابهم في رحلات ترفيهية وسياحية في شتى إمارات الدولة، وإشراكهم في المناسبات الوطنية والاجتماعية التي تحتفي بها الدولة، إضافة إلى تخليد الماضي العريق من خلال تدوين خبرات كبار المواطنين وتوثيقها إلكترونياً، والاستفادة منها لزيادة الرصيد المعرفي للأجيال التالية)).

وتابعت: ((كما أن لنادي ((بركة الدار)) مبادرة تحمل اسم ((حوار مع بركة الدار)) نستقطب من خلالها الطلبة في المدارس أو الكليات للجلوس وتبادل الحديث مع كبار المواطنين. وتحرص الأمهات أيضاً على تبادل الخبرات بينهن، لا سيما من خلال الورش التي يتم تنظيمها كورشة الزراعة المنزلية وغيرها)).

دعم

وأكدت السلمان حرص طاقم النادي على التغلب على التحديات التي قد تواجه تنفيذ أهدافه أو سير خطة عمله. وقالت: ((يستحق كبار المواطنين منا كل دعم، فقد كان لهم دور كبير وفاعل في دعم رسالة الاتحاد، والمشاركة في بناء وتأسيس مختلف القطاعات في الدولة، وهم أيضاً بركة الماضي وخيره، ولا يزالون السند بحرصهم على تقوية عضدنا، ودفعنا إلى خدمة وطننا من خلال الاستفادة من خبراتهم وتوجيهاتهم، والنهوض والارتقاء بمجتمعنا)).

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