الظفرة.. وجهة فريدة لعشاق السياحة الصحراوية والصيد المستدام

تستقطب دولة الإمارات بسحرها الصحراوي، السياح وهواة المغامرات البرية والصيد المستدام، وقد أظهرت الدولة، ممثلة في الجهات الثقافية والسياحية، عناية خاصة بكنوز الصحراء، لا سيما أنها تحتل مساحة تصل إلى نحو ثلاثة أرباع مساحة الإمارات، وحرصت على لفت الأنظار إليها، واستثمار سحرها الطبيعي، وإقامة المحميات والعناية بها، وتنظيم الفعاليات والأنشطة الرياضية والتراثية، وبناء المنتجعات الفاخرة، التي فرضت حضورها على خارطة السياحة العالمية.

وتبرز من بين أهم هذه الوجهات على خارطة السياحة الصحراوية، منطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، التي تستقطب على مدار العام الزوار المحليين والسياح من خارج الدولة.

ويزداد معدل الإقبال على منطقة الظفرة طيلة فصل الشتاء، بالتزامن مع النسخة الرابعة من حملة ((أجمل شتاء في العالم))، التي تشكل أكبر حملة من نوعها لإبراز خيارات السياحة الداخلية المتنوعة في مختلف أنحاء الإمارات، كما تعرّف الزوار المحليين والسياح من خارج الدولة بشتاء الإمارات المعتدل، ومقوّمات الجذب التي توفرها الدولة لزوارها.

وتكتسب حملة ((أجمل شتاء في العالم)) لهذا العام، أهمية خاصة، انطلاقاً من شعارها ((قصص لا تنسى))، وما يحمله من دلالات حول ثراء المقومات السياحة في دولة الإمارات، التي توفر تجارب فريدة، تترسخ في ذاكرة الزوار والسياح لفترة طويلة.

وجهة متفردة

وشكلت منطقة الظفرة نقطة جذب متفردة على صعيد السياحة، واستقطاب عشاق الطبيعة البكر والصحراء الممتدة، بفضل ما تحتضنه من محميات طبيعية ومهرجانات ثقافية تراثية، ومنتجعات راقية تستهوي عشاق الاسترخاء في أحضان الصحراء.

ومن أبرز الوجهات في المنطقة، تأتي محمية المرزوم للصيد، التي تعد الأولى عالمياً في مجال الصيد المستدام، الذي يجمع بين الحفاظ على التوازن البيئي والكائنات المهددة بالانقراض من جهة، ومتعة السياحة الصحراوية، والصيد التقليدي بالصقارة والسلوقي، وفراسة الصحراء، وكافة أوجه التراث من جهة أخرى.

وقد فتحت محمية المرزوم أبوابها في عام 2015، حيث تعد أول وأكبر محمية في دولة الإمارات لممارسة الصيد بالطرق التقليدية، عن طريق الصقور والسلوقي، وتقدم المحمية تجربة ثقافية وسياحية فريدة للصيد التقليدي، وتعزز الوعي بالصقارة وصون البيئة والتراث.

وتصل مساحة محمية المرزوم إلى 923 كيلومتراً مربعاً، وتستقبل المحمية الصقارين وهواة الصيد التقليدي والزوار بشكل يومي ((على مدار 7 أيام أسبوعياً))، وضمن فترتين للصيد باليوم الواحد ((صباحية ومسائية))، إذ توفر لمرتاديها تجربة الاستمتاع بالطبيعة والبيئة الخلابة التي تمتاز بها المحمية، إلى جانب ممارسة هواية الصيد التقليدي.

وقد استقطبت المحمية منذ تدشينها أكثر من 10 آلاف زائر من الصقارين والسياح العرب والأجانب، خصوصاً من عشاق الصقارة والصيد التقليدي والسياحة الصحراوية.

صيد مستدام

وتتيح محمية المرزوم المجال للصقارين لممارسة هذه الهواية الأصيلة داخل الدولة، ضمن إطار الصيد المستدام، مع المحافظة على البيئات الطبيعية التي تؤويها المنطقة المحمية، بالتزامن مع الحرص على حماية عناصرها الحيوية والجيولوجية، وتعزيز برامج إعادة توطين الأنواع البرية المهددة بالانقراض، وتخصيص المحمية كموئل للصقارة بالأسلوب التقليدي، كما تتيح المحمية الفرصة للعلماء والباحثين لإجراء الدراسات الميدانية.

وللحفاظ على التنوع البيئي في المنطقة، تشترط المحمية على جميع مُرتاديها التقيّد بقانون الصيد في إمارة أبوظبي، ضمن إطار الصيد المُستدام، والالتزام ببعض الشروط الضرورية التي تمّ اعتمادها، بما يكفل نجاح تجربة الصيد للجميع، وعدم إلحاق أي ضرر بالمحمية وما تحتويه من كنوز طبيعية، وعدم التسبب بأي إزعاج أو إيذاء للحياة البرية أو الأشجار أو النباتات.

محميات طبيعية

وتحتضن منطقة الظفرة، إلى جوار محمية المرزوم، العديد من المحميات الطبيعية الجاذبة، والتي تمتاز كل منها بطبيعتها الخاصة، والكائنات البرية التي تحتضنها، وتتنافس في حجم المساحات الخضراء التي تلقي بظلالها على مرتادي المحميات.

ومن هذه الوجهات، محمية الرملة في منطقة الظفرة، التي تعد واحدة من أكبر المحميات الطبيعية، وتمتد على مساحة إجمالية قدرها 544 كيلومتراً مربعاً، فيما تعد محمية قصر السراب من أهم المحميات للسياحة البيئية، كما أنها إحدى أهم المحميات التي يتجول فيها المها العربي بحُرية، في منطقة الربع الخالي، وتبلغ مساحتها 308 كيلومترات من الكثبان الرملية الطبيعية والمسطحات الملحية، وتضم أكثر من 30 نوعاً من الطيور، و13 نوعاً من الزواحف، و10 أنواع من الثدييات، بما في ذلك المها العربي، الذي أعادته أبوظبي من حافة الانقراض، وتمت إعادة توطينه بنجاح في البرية.

وتمثل محمية يو الدبسا، الوجهة المُثلى للنباتات المحلية في منطقة الظفرة، وتمتد على مساحة إجمالية قدرها 212 كيلومتراً مربعاً، فيما تستضيف محمية الحبارى أكبر برامج لإعادة توطين الحبارى في المنطقة، كما أنها المحمية الوحيدة التي شوهد فيها قط الرمال بعد فترة زمنية طويلة لم يُسجل له خلالها أي مشاهدة، وكذلك محمية بدع هزاع، التي تغطي الغابات أكثر من 75 % من مساحتها، وتمتد على مساحة 77 كيلومتراً مربعاً، كما تعتبر محمية برقا الصقور من أهم مواقع تكاثر الحبارى، ويكسوها غطاء نباتي مميز، في حين تعد محمية الطوي واحدة من المناطق المهمة لتكاثر الحبارى، بمساحة إجمالية قدرها 46 كيلومتراً مربعاً.

مهرجانات ثقافية

وعززت الفعاليات الثقافية والمهرجانات التي تحتضنها منطقة الظفرة من مكانتها السياحية، وشكلت فرصة سانحة للتعرف إلى جوهر الثقافة المحلية، وتحفيز النشاط الاقتصادي في المنطقة.

وقد أسهم مهرجان الظفرة، الذي يعقد في مدينة زايد ((بوابة الربع الخالي))، في تعزيز مكانة المنطقة إقليمياً وعالمياً، كوجهة سياحية تراثية، ويعد واحداً من أهم المناسبات السياحية التي تستقطب عشاق السياحة التراثية والصحراوية من المنطقة ومختلف دول العالم.

ويستهدف مهرجان الظفرة بأنشطته المتنوعة، الحفاظ على سلالات الإبل الأصيلة، من خلال دعم مُلاك الإبل بجوائز سنوية مجزية، وإتاحة الفرصة أمامهم لتسويق إبلهم لأكبر عدد من المهتمين، بما يجعله الملتقى الأول إقليمياً وعالمياً لهواة وملاك الإبل، وكذلك المساهمة في تطوير السياحة الثقافية، وتحفيز النشاط الاقتصادي في منطقة الظفرة، وإمارة أبوظبي، ودولة الإمارات بشكل عام، والترويج لبوابة الربع الخالي، واستقطاب عشاق السياحة البيئية والصحراوية والمسابقات التراثية، مثل الصيد بالصقور والخيول العربية الأصيلة والسلوقي العربي والرماية.

ويستمر مهرجان الظفرة هذا العام، بدورته الـ 17، والذي انطلق 21 أكتوبر 2023، حتى 8 فبراير 2024، وتعتبر هذه الدورة، هي الأضخم منذ انطلاقه عام 2008.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز