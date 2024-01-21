«سوق المزارعين» منصة استثمارية تستقطب كبار المواطنين

شارك عدد من أعضاء نادي ذخر وذويهم في فعالية ((سوق المزارعين))، التي تنظمها بلدية دبي، واستضافتها حديقة الصفا، أول من أمس، إذ تعتبر منصة زراعية واجتماعية واستثمارية، تجمع المزارعين المواطنين في مكان واحد، لعرض وتسويق منتجاتهم الزراعية والعضوية المنتجة في مزارعهم مباشرة إلى المستهلكين.

واستعرض أحمد السويدي، عضو نادي ذخر، عدداً من النباتات النادرة والخضراوات والفواكه التي نجح في زراعتها في منزله.

خدمة الوطن

وقال السويدي، الذي كان بصحبة أبنائه وزوجته في السوق: ((بدأت الاهتمام بالزراعة منذ أن تقدمت باستقالتي من عملي لأترك مكاني لأبنائنا الشباب وأمنحهم الفرصة للعمل والإنتاج وخدمة الوطن)).

نباتات غريبة

وأشار إلى أنه كان يتفقد النباتات الغريبة في البلدان العديدة التي كان يزورها خلال سفره مع العائلة، ويحرص على جلب بذورها إلى الدولة وزراعتها في منزله، وبدأ في زراعتها وتنميتها.

وأوضح أنه لقي كل الدعم من أبنائه ومن إدارة النادي التي شجعته ووفر ت له المساحة للمشاركة في سوق المزارعين واستعراض منتجاته للجمهور. واستعرضت سارة الزرعوني وعائلتها منتجات غذائية مناسبة لمرضى السكري ومن يرغبون في اتباع الحميات الغذائية، مشيرة إلى أنها صنعتها من مواد طبيعية معروفة طبياً بأنها تخدم تلك الأغراض.

واستعرض عبدالله راشد الضنحاني وزوجته وأبناؤه عدداً من الزهور والفواكه والخضراوات، التي يقوم بزراعتها في حديقة منزله من خلال أحواض زراعية مستدامة ابتكرها خصيصاً لتعزيز البيئة الخضراء.

وأوضح أن هذه الأحواض مصنوعة من المعدن ومطلية بعازل صديق للبيئة، وعمرها لا يقل عن 20 عاماً، حيث إنها غير قابلة للصدأ والتآكل.

وقال إنه حصل على شهادة وتصريح من وزارة الزراعة من إحدى الدول لزراعة خضراوات ونباتات عضوية ونباتات الزينة في هذه الأحواض.

وقال اللواء الدكتور علي محمد سنجل، نائب رئيس فريق العمل الحكومي لمشروع ((ذخر)) في إمارة دبي: ((إن النادي يحرص على تشجيع أعضائه على المشاركة في مثل هذه الفعاليات ومساعدتهم في إنشاء حدائق خاصة في منازلهم، بهدف شغل أوقات فراغهم بالعناية بالحديقة على مدار العام، وذلك لتحفيزهم على أداء أنشطة حركية ترفع من مستوى حالتهم المعنوية، وتعزيز قدرتهم على الإنتاج في أي مجال يستهويهم، وبالتالي التغلب على خدعة العمر الرقمي، وتغيير النظرة النمطية للمتقاعد، لا سيما وأنه شخص يمتلك طاقة كبيرة يمكن الاستفادة منها)).

وأضاف أن مشاركة أعضاء النادي في مثل هذه المبادرات تعزز التلاحم الأسري، إذ إنهم يشاركون في سوق المزارعين بصحبة أبنائهم وزوجاتهم وعائلاتهم، الأمر الذي يعزز تقارب الخطوط الزمنية بين الجيلين، وتقليص الفجوة بينهما، ويرتقي في الوقت ذاته بجودة حياة كبار المواطنين، ويضمن مشاركتهم الفاعلة والمستمرة ضمن النسيج المجتمعي لدولة الإمارات، ويحقق الأهداف الرئيسية التي حددتها اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين.

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