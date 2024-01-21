أولياء الأمور يطالبون بتشديد الرقابة على منافذ بيع التبغ لمن دون 18 عاماً

طالب أولياء أمور بتشديد الرقابة على منافذ بيع التبغ والسجائر الإلكترونية الـ((فيب))، مؤكدين من واقع مشاهداتهم عدم التزام البعض منها وخرقه للقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل ((وديمة))، الذي يُحظر بموجبه بيع التبغ أو منتجاته لمن هم دون سن الثامنة عشرة.

وقال أهالي إنهم رصدوا محال تجارية تبيع منتجات التبغ للمراهقين دون أن تتحقق من أعمارهم، لافتين إلى أن انتشار تدخين السيجارة الإلكترونية بين الفئات العمرية الصغيرة أصبح ظاهرة تستوجب المحاصرة من كافة الجهات المعنية، إلى جانب المؤسسات التعليمية والرقابة الأسرية، في وقت شددوا فيه على أهمية تضافر الجهود لحماية الجيل الناشئ من مخاطر التدخين، وضمان مستقبل صحي أفضل له.

وأفادت المستشارة التربوية والنفسية الدكتورة ميساء عبد الله، بأن الحفاظ على صحة وسلامة الشباب واحدة من الأولويات الرئيسية للمجتمع، فالتعرض لمنتجات التدخين في سن مبكرة قد يؤدي إلى تأثيرات صحية خطيرة على المدخن، بما في ذلك زيادة خطر الإصابة بأمراض الرئة والقلب والأوعية الدموية، فضلاً عن الإدمان على النيكوتين.

وأكدت أهمية أن يكون هناك توعية شاملة بين الشباب وأولياء الأمور حول المخاطر الصحية المرتبطة بتعاطي منتجات ((الفيب)) والتدخين، كما ينبغي تعزيز الجهود الرامية إلى توفير بدائل صحية وفعالة للشباب الذين يعانون من إدمان التدخين، وتشجيعهم على اتخاذ قرارات صحية ومسؤولة بخصوص صحتهم ومستقبلهم.

وذكرت أن تلبية مطالب أولياء الأمور في تشديد الرقابة على بيع السيجارة الإلكترونية ومستلزمات التدخين لمن هم دون السن القانونية سيسهم في حماية الأجيال الصاعدة من المخاطر الصحية، وتعزيز صحتهم ورفاهيتهم في المستقبل.

وأكد كمار لاليش صاحب محال مستلزمات تدخين، الحرص على الالتزام بالقوانين، مشيراً إلى أن عملية البيع للزبون لا تتم إلا بعد إبراز الهوية في حال الشك بأنه دون السن القانونية، بيد أنه يقر أن هناك منافذ لا يعنيها سوى بيع المنتج دون الاكتراث لمضاره على الصغار.

مشاهدات أولياء أمور

من جانبها قالت قمر الشامي ولية أمر، إنها رصدت محال تجارية تبيع منتجات التدخين ((المنكهة)) لمراهقين دون الالتزام بالقوانين التي تحظر بيعها لهم، الأمر الذي دفعها إلى التحرك والمطالبة بتشديد الرقابة ومعاقبة المحال التجارية التي تخالف القوانين في هذا الصدد، وذكرت أن على المحال التأكد من العمر عن طريق الهوية حفاظاً على سلامة المراهقين.

واعتبرت هبة عثمان ولية أمر، أن تدخين ((الشيشة الإلكترونية)) منتشر بشكل كبير بين المراهقين وتحديداً من الصف السابع فما فوق، ما يعد مؤشراً خطيراً على صحة الطلبة، لافتة إلى أن هذا الجيل يتصف بالنضوج، ومن الصعب تقدير العمر الحقيقي لأبنائه دون التحقق من الهوية الشخصية.

ولفتت إلى أن النضوج الشكلي هو ما يدفع المحال للبيع لهذه الفئة، فضلاً عن إتاحة الشراء أونلاين لكافة منتجات التدخين وهذا ما يلجأ إليه الشباب في العادة حتى لا يلفت الانتباه إليهم.

ضباب عقلي

وأكد أطباء خطورة تدخين الشيشة الإلكترونية للأطفال دون سن الـ 14 عاماً، وأنهم أكثر عرضة لظهور حالة ((الضباب العقلي))، وأبرز علاماته صعوبات في التركيز، ضعف في الذاكرة، تشوش في التفكير وصعوبة في اتخاذ القرارات، لافتين إلى أضرار طويلة المدى تتضمن زيادة خطر الإصابة بالأمراض القلبية والسكتة الدماغية، وزيادة خطر الإصابة بتلف الرئة وبسرطان الرئة والدم، مع انخفاض في المناعة وزيادة خطر الإصابة بالسكري وهشاشة العظام وزيادة خطر الإصابة بقرحة المعدة.

وتحدثت الدكتورة رانيا زين الدين اختصاصية الأمراض الصدرية عن انتشار السجائر الإلكترونية بين طلاب المدارس، موضحة أن بعض هؤلاء يعتقد بأنها أخف ضرراً من السجائر التقليدية، وهذا ليس صحيحاً.

وأشارت إلى أن اتساع رقعة استخدامها بين هذه الفئة العمرية على وجه التحديد جاء نتيجة لسهولة الحصول عليها واحتوائها على نكهات مختلفة وسهولة استخدامها في أي مكان، موضحة أنه يؤدي إلى الإصابة بتليّف خلايا الرئة والفشل الرئوي، وقد تصل خطورة الأمر إلى الوفاة.

وقالت إن صغار السن هم أكثر عرضة لزيارة العيادات الطبية للشكوى من أمراض أخرى، مثل نزلات البرد المتكررة والتهابات الصدر، التي قد يكون السبب الرئيسي وراءها، التدخين الإلكتروني.

تأثير خطير

وأفادت بأن استخدام السيجارة الإلكترونية من قبل طلبة المدارس له تأثير أشد خطورة بسبب فترة البلوغ، حيث يكون الدماغ حساساً وهو ما يعرض هذه الفئة العمرية إلى اضطرابات في التركيز والاكتئاب في بعض الأحيان، كما يؤثر على عمليات أخرى في الجسم مثل ضغط الدم ووتيرة دقات القلب، وتحولها لاحقاً إلى تأثيرات طويلة المدى، وأن المراهقين معرضون لخطر أكبر 7 مرات لتدخين السجائر العادية في المستقبل، محذرة من أن الإدمان على النيكوتين يمكن أن يؤدي مستقبلاً للإدمان على المخدرات.

وأوضحت المتحدثة أن ثمة دراسات وأبحاثاً عدة حذرت من التدخين الإلكتروني ومخاوف أن يؤدي إلى تلف الحمض النووي وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب وتسرب الأمعاء وضباب الدماغ.

أضرار طويلة المدى

وحذر الدكتور عماد النمنم استشاري أمراض الرئة من انتشار التدخين بين المراهقين، مشيراً إلى أن غالبية السجائر الإلكترونية تحتوي على النيكوتين الضار الذي يسبب الإدمان لاسيما لفئة الشباب المراهقين، وقد تبين علمياً أن النيكوتين يؤثر على نمو الدماغ عند هذه الفئة، ويؤثر كذلك على الذاكرة والتركيز وطريقة التفكير والتعلم وضبط النفس والانتباه والمزاج ويزيد من خطر الإدمان على التدخين لاحقاً.

وأفاد بأن تدخين السجائر الإلكترونية يتسبب للمراهقين بأضرار طويلة المدى تتضمن زيادة خطر الإصابة بالأمراض القلبية والسكتة الدماغية، وزيادة خطر الإصابة بتلف الرئة وبسرطان الرئة والدم، مع انخفاض في المناعة وزيادة خطر الإصابة بالسكري وهشاشة العظام وزيادة خطر الإصابة بقرحة المعدة.

دراسات علمية

وتطرقت الدكتورة أريج الخليل أخصائية طب العائلة في المشفى السعودي الألماني دبي إلى مكونات ((الفيب)) ومخاطر استخدامه كتأثيره السلبي على الجهاز التنفسي والرئتين وزيادة خطر الإصابة بالسرطان وغيرها من الأَضرار طويلة الأمد.

وأشارت إلى دراسات علمية أثبتت أن السجائر الإلكترونية تشكل خطراً على صحة المراهقين، مستندة إلى دراسة نشرتها مجلة ((scitechdaily))، وتفيد بأن الأطفال الذين يدخنون السجائر الإلكترونية في سن أقل من 14 عاماً هم أكثر عرضة لظهور حالة ((الضباب العقلي))، وهي حالة تصيب البالغين والأطفال على حد سواء، وتتمثل في صعوبات في التركيز، ضعف في الذاكرة، تشوش في التفكير وصعوبة في اتخاذ القرارات.

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