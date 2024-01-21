متطوعو «أبشر يا وطن» يجهزون طروداً غذائية لـ «حملة غزة»

شارك 100 متطوع من فريق ((أبشر يا وطن)) التطوعي، أمس، وبالتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي - مركز العين، في إعداد وتجهيز 200 طرد غذائي لصالح حملة ((تراحم من أجل غزة))، في كلية فاطمة للعلوم الصحية، وذلك لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان، إن الإمارات تحقق بفضل الله تعالى، وتوجيهات القيادة الرشيدة، الريادة في العمل الإنساني والخيري، وذلك على المستوى العالمي، وتسعى دائماً لتقديم الدعم والمساندة لشعوب العالم، ومنها الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة. مشيداً بجهود المتطوعين في الفريق، الذين حرصوا على الحضور والمشاركة في إنجاح جهود الهيئة بتغليف 200 طرد غذائي.

وأوضح الدكتور أحمد عبيد الظاهري مدير هيئة الهلال الأحمر- مركز العين، أن مشاركة المتطوعين في الإمارات بحملة ((تراحم من أجل غزة))، مستمرة، مجسدين أسمى قيم العطاء والتضامن الإنساني المتأصلة في الدولة. وأضاف ((للعمل التطوعي والإنساني أهمية كبيرة ومؤثرة بشكل إيجابي في حياة الفرد والمجتمع، فلا يخلو أي مجتمع من المجتمعات الإنسانية من الأعمال التطوعية، التي تعد ركيزة أساسية للتطور والتقدم)).

وقالت سمية الكثيري رئيسة فريق ((أبشر يا وطن)) التطوعي: ((لم نتردد مطلقاً كفريق تطوعي معتمد في الدولة، في المشاركة في هذا الحملة الإنسانية بالتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، والإسهام في رفع المعاناة عنه، والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهها، عبر توفير الاحتياجات الأساسية)).

ولفتت مها الرستاقي، مديرة فعاليات الفريق في منطقة العين، إلى أن المتطوعين في الفريق يسهمون، وباقتدار، في حملة المساعدات الإماراتية لإخواننا في غزة. وأضافت: ((هذه الحملات الإغاثية والإنسانية، ليست بغريبة مطلقاً على دولة الإمارات، التي كانت ولا تزال دائماً معطاءة للشعب الفلسطيني الشقيق، وذلك بتوجيهات القيادة الرشيدة)).

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