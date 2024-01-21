سلطان بن أحمد يشهد حفل تخريج طالبات من جامعة الشارقة

أكد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، أن الجامعة سارت منذ تأسيسها على نهج صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في أن يكون النجاح والتشجيع على العلم والحث عليه حليفها وهدف كل طالب وطالبة بها، ما أسهم في الارتقاء بتجربتها العلمية والأكاديمية وفي كافة المجالات.

جاء ذلك خلال كلمة سموه التي ألقاها، أمس، في حفل تخريج طالبات كليات إدارة الأعمال والحوسبة والمعلوماتية والعلوم والهندسة بجامعة الشارقة لفصل الخريف 2023 - 2024، وذلك في قاعة المدينة الجامعية.

وقال سموه: ((إذا كان إرضاء الناس غاية لا تُدرك، فإرضاء الذات هدفٌ لا يُترك، ونحن في جامعة الشارقة نسعى لإرضاء الذات بإدراك النجاح تلو النجاح، فهو سبيلنا وغايتنا ولا نتركُ فرصة من فرص النجاح إلا سعينا إليها، هكذا علمنا صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مؤسس الجامعة، ولذا ارتقت جامعتنا في سنوات معدودة إلى أعلى المراتب العلمية وحققت ما حققته غيرها من جامعات في سنوات طوال)).

وأضاف سموه مخاطباً الخريجات ومؤكداً دعم الجامعة لهن لتحقيق التفوق المنشود: ((إذا كان مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة حتى نصل إلى النهاية، فمشوار العلم أيضاً يبدأ بخطوة ولكن لا نهاية له.. وكما بدأنا معكم بالأمس أولى خطوات المشوار فها نحن قد وصلنا اليوم لنشهد معاً خطوة جديدة في مشوار جديد على نفس الطريق، طريق العلم والمعرفة والتميز، تقفون اليوم على عتبات خطوات أخرى وسنظل نواصل معكم اليوم وغداً الخطوة تلو الخطوة لتحققوا طموحاتكم وتواصلوا نجاحاتكم))، واختتم سموه كلمته بتهنئة الخريجات على النجاح والتخرج، متمنياً سموه لهن التوفيق والسداد.

وسلّم سموه الشهادات للخريجات البالغ عددهن 337 خريجة من برامج البكالوريوس في كليات إدارة الأعمال، والحوسبة والمعلوماتية، والعلوم، والهندسة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز