سلطان المنصوري: 130 % تحقيق مستهدفات التوطين في دبي

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، أن الإمارات نجحت في إحداث نقلة نوعية في ملف التوطين في القطاع الخاص، بفضل رؤية القيادة الحكيمة التي حدثت الأطر التشريعية والتنظيمية، وأوجدت جهات اتحادية ومحلية تتكامل لتمكين الإماراتيين من الحصول على مستقبل مهني وليس مجرّد وظيفة.

وكشف معاليه في حواره مع«البيان» عن أن المجلس ، تجاوز العام الماضي مستهدفات التوطين في القطاع الخاص بدبي بواقع 130 %، بالتعاون مع شركائه ودعمهم، حيث وظّف 13 ألف مواطنة ومواطن.

خطط وبرامج

وأوضح معاليه أن خطط وبرامج المجلس كافة مصممة لتحقيق التكامل بين الشركاء من الحكومة والقطاع الخاص للمساهمة الفاعلة في أجندة دبي الاقتصادية D33 وأجندة دبي الاجتماعية 33، وأن استراتيجية عمل المجلس تنطلق من بناء قدرات المواطنين بالتعاون مع الشركاء للارتقاء بمخرجات التعليم ونوعية التخصصات مع حاجة المستقبل وليس حاجة سوق العمل فقط.





وتالياً نص الحوار:

لماذا يحتل التوطين في القطاع الخاص هذه الأهمية التي جعلته من أهم الموضوعات الاستراتيجية التي تضمنتها الاجتماعات الحكومية السنوية 2023 ؟

مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال الاجتماعات الحكومية 2023 توضّح لماذا التوطين في القطاع الخاص له هذه الأهمية المتزايدة، حيث قال سموه: «إن استعدادات حكومة دولة الإمارات للمستقبل تتواصل وفق فكر استباقي ومنظومة عمل متكاملة بهدف توفير المقومات والعوامل اللازمة لاستمرار المسيرة التنموية وتلبية متطلباتها على الرغم من المتغيرات الإقليمية والعالمية».

إن الاجتماعات ركزت على الملفات الحيوية ليكون المواطن دائماً في صدارة أولوياتنا ومحوراً لكافة خطط النمو، وهو نهج مستمر في دولة الإمارات.

وما أود الإشارة إليه، أن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لمجلس تنمية الموارد البشرية والتوطين، لم يأت من فراغ، ولكن أراده ذراعاً حكومية متخصصة تُحقق التكامل بين الجهات الحكومية المعنية بملف التوطين في دبي والملفات ذات العلاقة، وبين القطاع الخاص بشكل عام، والقطاعات الاستراتيجية بشكل خاص، لتوفير وظائف لكافة المواطنين في دبي واستدامة هذا الملف، وهي رؤية حكيمة وضعت الإنسان الإماراتي في موقعه الدائم لدى القيادة وهو في قلب كل الخطط وأغلى ما نملك.

وما حققه المجلس لم يكن ممكناً دون الرؤية التي تم إرساؤها على مستوى الدولة بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وفاعلية سياسات وقرارات التوطين وتأسيس برنامج «نافس»، الذي شكل دفعة قوية لملف التوطين ودعم الجهود الرامية إلى تسريع تحقيق مستهدفاته واستدامة عمليات التوظيف، حيث يعمل فريق مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي مع «نافس» وغيره من الشركاء لضمان التكامل والفعالية في أدائنا لدورنا.

وقد تم تحقيق 130 % من مستهدفات التوطين في دبي وتوظيف 13 ألف مواطن ومواطنة في القطاع الخاص خلال 2023.





شركاء

من هم شركاء المجلس الأبرز في مسيرته لتحقيق مهمته؟

التوطين ليس مجرّد توظيف، بل تخطيط استراتيجي متعدد الأبعاد يجب أن يبدأ التحضير له من الصغر وطريقة تنشئة أبنائنا، مروراً في رسم مسار مستقبلهم خلال سنوات التعليم المدرسي والجامعي، ووصولاً إلى التحاقهم بسوق العمل، ولذلك يضم المجلس في عضويته مديري عموم جهات تُمثّل منظومة ترسم أبعاد وخارطة طريق التوطين في الإمارة، وهي دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وغرفة تجارة وصناعة دبي، والتنمية الاقتصادية في دبي، وأمين عام مجلس المناطق الحرة في دبي، ومدير جامعة دبي، مدير جامعة زايد، وممثلون عن بنك الإمارات دبي الوطني، ومؤسسة طيران الإمارات، ومجموعة الفطيم.

وبمجرّد التفكير بمن هم شركاء المجلس تمرّ أمامي صورة إنجازات توزّعت على مختلف القطاعات والشركاء، جعلت كلّ واحد منهم مهماً بحد ذاته، ولذا أتقدّم بالشكر الجزيل لأعضاء المجلس ولشركائنا على المستوى الاتحادي، وخاصة وزارة الموارد البشرية والتوطين وبرنامج نافس، وشركائنا في دبي مثل هيئة تنمية المجتمع وفريق كلية دبي للسياحة وكافة شركات القطاع الخاص التي حرصت على توقيع شراكات ومذكرات تفاهم مع المجلس مثل قطاع الأغذية والمشروبات في دبي.

وأشير إلى أن المجلس يتولى دفع عجلة التطوّر والارتقاء بمنظومة التنمِية البشريّة الإماراتيّة، وتحقيق أهداف المُشاركة الاقتصاديّة للإماراتيين في القطاعات الحيويّة والاستراتيجيّة، ودعم جُهود الإمارة ومُتابعة تنفيذ الخطط والسِّياسات والبرامج الرّامية لتطوير وتنمِية وتوظيف رأس المال البشري الإماراتي في القطاع الخاص، وقياس التقدّم في تنفيذها، وإيجاد جهة مرجعيّة في الإمارة تمثل الجهات المعنيّة بتنمية الموارد البشريّة الإماراتيّة في القطاع الخاص، بالإضافة إلى التأكد من وجود بيئة جاذبة ومحفّزة في القطاع الخاص في الإمارة لاستقطاب الموارد البشريّة الإماراتيّة، وضمان مواءمة مخرجات التعليم للطلبة الإماراتيين مع متطلبات سوق العمل في الإمارة وفق القطاعات ذات الأولويّة الاستراتيجيّة.





تكامل

هناك وزارة الموارد البشرية والتوطين، وهناك مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» ومجلسكم، كيف تتكامل الأدوار؟

يتصدر ملف التوطين في القطاع الخاص سلم أولويات حكومة دولة الإمارات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة التي وفرت كل الدعم في سبيل إرساء قواعد مستدامة ومنظومة متكاملة تضمن استقطاب وتوظيف المواطنين في هذا القطاع الحيوي، وتعنى وزارة الموارد البشرية والتوطين وبرنامج نافس بوضع القوائم الشاملة التي تستند إليها الجهات المحلية في عملية التوطين لضمان تكامل بيانات التوطين ودقتها ونتعاون معهم في البرامج والفعاليات التي ننظمها لنكمّل بعضنا بعضاً.

أما ما يجب أن يتوقعه المواطن من مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، فنحن الجهة التي أوكل إليها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مسؤولية التوطين في القطاع الخاص في دبي، ولذا نُقدّم للمواطنين عبر برامجنا وأنشطتنا فرص عمل نوعية للمواطنين في القطاع الخاص من خلال أنشطتنا وبرامجنا، فنحن الجهة المسؤولة عن التوظيف في القطاع الخاص.





هل لا زالت هناك تحدّيات تواجه المواطن في القطاع الخاص، وما الذي قدمتموه للتغلّب عليها؟

ليس في الإمارات فقط، ولكن حول العالم هناك تحدٍّ هو الأهمّ في نظري يتمثّل في عدم تناسب مخرجات التعليم (التخصصات) مع احتياجات سوق العمل المتغيّرة بشكل متسارع، ولذلك تجد نُدرة في بعض التخصصات التقنية على سبيل المثال وفائضاً في تخصصات أخرى مثل الإدارة والتسويق على سبيل المثال، ولذلك نعمل مع أعضاء المجلس مثل هيئة المعرفة والجامعات كجامعة دبي والقطاع الخاص على دراسة وتحليل البيانات لتحقيق التخطيط الاستباقي والاستراتيجي لمستقبل التخصصات الجامعية واحتياجات سوق العمل المستقبلية منذ اليوم، لأننا في دبي نصنع المستقبل ولا ننتظره.

ومن التحدّيات التي تضاءل أثرها بفضل فاعلية سياسات وقرارات التوطين وتأسيس برنامج «نافس» هو مدى جاذبية وكفاية الراتب الذي يقدمه القطاع الخاص، وبفضل مساهمة «نافس» في رواتب المواطنين عبر برنامج «مزايا» الذي يقدّم بدلاً مالياً ثابتاً للمواطنين العاملين في القطاع الخاص في العديد من القطاعات.

كما أن من التحدّيات أيضاً الصورة النمطية الموجودة لدى القطاع الخاص عن المواطنين بأنهم يفضلون ساعات العمل الأقل وهي صورة مغلوطة نعمل على تصويبها من خلال شراكات قطاعية، وتسليط الضوء على الأثر الإيجابي لانضمام المواطنين لرأس المال البشري في شركات القطاع الخاص.

وكذلك نظرة المواطن للعمل في القطاع الخاص بأنّه متطلِّب وساعات عمله طويلة وغيرها من عناصر الصورة النمطية المنتشرة لدى البعض، وهو أمر يساهم المواطنون أنفسهم بالتغلّب عليه من خلال إقبالهم على الفرص التي نقدمها في المجلس بالتعاون مع القطاع الخاص مثل الأيام الوظيفية المفتوحة وغيرها من الفعاليات بحيث يتعرّف المواطنون على ميزات العمل ومنها مقدار الخبرة وفرص الترقيات المتاحة خلال وقت قياسي في القطاع الخاص لمن ينجح في إثبات ذاته.

وقد صممنا برامج مثل برنامج الإرشاد المهني بالتعاون مع المدارس والقطاع الخاص لنشر المعرفة بفرص القطاع الخاص وميزاته، منذ مرحلة المدرسة من الصف التاسع، مروراً بالجامعة، وحتى الوصول لسوق العمل.

نحن في المجلس نُدرك حجم المسؤولية التي يمثلها التوطين في القطاع الخاص، ونعمل بالتعاون مع كافة أطراف العملية: المواطن والقطاع الخاص ومؤسسات التعليم المدرسي والعالي وحتى العائلة على تحويل التحديات إلى فرص.





ما الذي يجب أن يتوقّعه المواطن في دبي في مجال التوطين؟

المرحلة المقبلة من التوطين في دبي هي جَسر الفجوة بين طبيعة التخصصات ومخرجات التعليم وسوق العمل من جهة، وبين استعداد المواطنين للعمل في القطاع الخاص، وكذلك زيادة جاذبية القطاع الخاص للمواطنين عبر تعزيز فهم القطاع الخاص لأهمية وجود الكفاءات المواطنة في مختلف القطاعات على مستقبل الشركات وتنافسيتها بفضل الميزة التي يمثلها المواطن، لأنه يجمع بين فهمه لاحتياجات البيئة المحلية وجودة تعليمه وجاهزيته، وكذلك زيادة فهم المواطنين لأهمية وميزات الالتحاق بالقطاع الخاص في ظل التشريعات والسياسات التي أرستها الحكومة وتعزيز جانب مساءلة وحوكمة التوطين في القطاع الخاص، وأنّه يمثل فرصاً متعددة لهم مهنياً ومردوداً مادياً، وحتى فرصهم في أن يصبحوا رواد أعمال وقادة في القطاعات المختلفة.

وفي ختام الحديث قال معالي سلطان المنصوري: سنقدّم للمواطن في دبي كل ما يحتاجه ليكون مستعداً للالتحاق بالقطاع الخاص وسنوفّر له الفرص المميزة من وظائف في القطاع الخاص عبر الشراكات والبرامج والفعاليات المتعددة التي صممناها خصيصاً لتحقيق ذلك.

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