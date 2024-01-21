الإمارات تواصل إغاثة الشعب الفلسطيني في غزة

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3»، وذلك من خلال تسيير جسر جوي بلغ 143 طائرة لليوم الـ77، إضافة إلى سفينة شحن، و298 شاحنة نقلت المساعدات براً عبر مصر إلى غزة، من أجل تخفيف معاناة المدنيين في القطاع، والذين يواجهون ظروفاً استثنائية حرجة، وخاصة النساء والأطفال، حيث يواصل الجسر الإماراتي نقل المستلزمات الطبية والمساعدات الغذائية والإغاثية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين.

وقد استقبلت الدولة 2318 مصاباً، منهم 425 في مستشفيات الدولة، و1893 في المستشفى الميداني بغزة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قد أمر العمليات المشتركة في وزارة الدفاع ببدء عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

كما أمر سموه قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، بالتعاون والتنسيق الشامل مع كل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، وباقي المؤسسات الإنسانية والخيرية في الدولة، لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني.

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