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250 مليون زائر لمرافق قطاع الترفيه والتسلية في المنطقة بحلول 2028

1/21/2024 7:19:49 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يتوقع أن يستقبل قطاع الترفيه والتسلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حوالي 250 مليون زائر بحلول عام 2028، مما يسهم بمبلغ 14 مليار دولار في اقتصاد المنطقة، وفقاً لبحث أجرته شركة ((ريدسير)) (Redseer) الاستشارية.

وفي الوقت الذي يظهر فيه القطاع مرونة وتوقعات نمو قوية مع قيام كل دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتطوير وتنويع محفظتها من العروض الفريدة، لتلبية احتياجات الزوار والمقيمين، أعلن مجلس الترفيه والجذب السياحي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ((مينالاك)) عن جوائزه السنوية في حفل لتكريم من يدفعون صناعة الترفيه والتسلية الإقليمية قدماً.

وتقبل النسخة السادسة من جوائز ((مينالاك)) الآن الترشيحات عبر 27 فئة لمشغلي الترفيه والمصنعين والموردين، والموعد النهائي للتقدم هو 31 يناير 2024.

وقال مايك ريجبي، رئيس لجنة الفعاليات في ((مينالاك)) والمدير العام ونائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط والهند لشركة ((وايت واتر)): ((يبين حفل توزيع جوائز ((مينالاك)) الدور المحوري لقطاع الترفيه والتسلية في الاستراتيجية الاقتصادية المتنوعة الطويلة المدى للمنطقة.

تكرم جوائزنا الجهود والإنجازات ونقاط القوة المذهلة لجميع المشاركين في صناعة الترفيه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بالإضافة إلى ذلك تسمح هذه الأحداث بمشاركة المعرفة والخبرة عبر قاعدة أعضائنا مما يساعد على تطور القطاع ونموه)). بمجرد إغلاق جولة الترشيح ستقوم لجنة تحكيم بارزة بتقييم الترشيحات وفقاً للمعايير المحددة في كل فئة.

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