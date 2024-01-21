«ماكسمس للطيران» تتطلع لشراء طائرات «أنطونوف 178» للشحن

تتطلع شركة ((ماكسمس للطيران)) ومقرّها أبوظبي، للاستحواذ على عدّة طائرات شحن من طراز ((أنطونوف - 178))، بحسب ما أكّد موقع ((سي إتش آفييشن)) المتخصص في صناعة الطيران والسفر. وكشف الموقع أنَّ شركة الطيران من المتوقع أن تقدم طلباً إلى شركة تصنيع الطائرات الأوكرانية أنطونوف، بنهاية يناير الجاري، أو أوائل فبراير المقبل.

وأوضح الموقع أنَّ الشركة الإماراتية ستكون الأولى التي تحصل على صفقة من هذا النوع الجديد نسبيّاً، وذلك بعد إلغاء شركة الطيران الآذرية ((سيلك واي إيرلاينز)) طلبها في عام 2018، وإلغاء القوات الجوية البيروفية طلبها للشركة في 2020.

مذكرة تفاهم

وكان المهندس محمد إبراهيم القاسمي الرئيس التنفيذي لشركة ماكسمس للطيران، وقّع مذكرة تعاون مع الشركة الأوكرانية مؤخراً، لكن الاتفاقية بينهما غير ملزمة، وسط توقعات بإجراء مزيد من المفاوضات بين الشركتين، بحسب موقع ((سي إتش آفييشن)).

وشهدت شركة ماكسمس للطيران نمواً كبيراً في الطلب على خدمات طائراتها بعد انتهاء فترة الجائحة، وخاصة بعد تركيزها على عمليات الحمولات المتخصصة، أو المنتجات كبيرة الحجم كما تُعدّ رحلات الإغاثة الإنسانية أيضاً جزءاً أساسياً من عمليات ماكسمس، إذ تعد الشركة شريكاً لدعم الإغاثة لجمعية الهلال الأحمر الإماراتي، التي شهدت نقل مساعدات غذائية وأدوية جواً إلى لبنان والأردن للاجئين النازحين بسبب الأوضاع في سوريا.

الطائرة الجديدة

ويمكن لطائرة أنطونوف 178، أن تصل إلى مسافة 3680 كيلومتراً، بحمولة نحو 10 أطنان، لكن حمولتها القصوى تبلغ نحو 18 طناً كما أنّها توصف بأنّها أفضل بديل لطائرات الشحن ((An-12))، و((An-32))، و((An-26))، والتي استوحي تصميمها من ((An-158))، ومن المتوقّع تسليم ((An-178)) أواخر 2025-2026.

وتعتبر ماكسمس للطيران التي بدأت أعمالها في عام 2005 من دولة الإمارات شركة متخصصة في مجال النقل الجوي للبضائع الضخمة إضافة إلى البضائع الخطرة والحيوانات.

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