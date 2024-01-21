«اقتصادية الشارقة» تنظم دورة الحس الأمني لضباطها التجاريين

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، ورشة عمل تدريبية بعنوان الحس الأمني، بمشاركة 35 موظفاً من الضباط التجاريين، وبالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، واستهدفت الدورة توفير التدريب والتأهيل للضباط التجاريين لصقل مهاراتهم، وفق أحدث المعطيات التي تستهدف تعزيز قدرة المشاركين على الارتقاء بالحس الأمني، وفهم الأساليب الصحيحة لمواجهة المواقف المختلفة.

وتضمنت الدورة، التي عقدت في مبنى الدائرة الرئيس، عدداً من المحاور، أبرزها التعريف بالحس الأمني، والآليات التي تعزز لدى الضباط التجاريين القدرة على فهم لغة الجسد، بهدف رفع إمكاناتهم في رصد المعلومات التي تهدد سلامة المجتمع، وكذلك تعزيز قدرات المشاركين على الحس الأمني، من خلال فهم أسسه وكيفية تنميته، والتنبؤ بالمخاطر وسرعة الاستجابة.

وقال حمد المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، تتضمن الخطط التدريبية السنوية للدائرة، عقد سلسة من الدورات التي تشمل جميع الجوانب المختلفة للعاملين بالدائرة، بهدف تطوير قدراتهم الوظيفية، وأكد أن عقد مثل هذه الدورات، يهدف لتعزيز وتأهيل كوادر الدائرة الرقابية، على أسس مهنية وقانونية، ولتفعيل دورهم، والارتقاء بالمستوى الفني والمهني للعاملين في شتى المجالات، والذي بدوره يسهم في إحداث نقلة نوعية في تطوير آلية العمل، وتحسين الأداء، بما ينعكس بدوره على جودة الخدمات المقدمة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز