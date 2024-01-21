«بينينسولا» واجهة بحرية جديدة في دبي بـ 5 فنادق عالمية فاخرة

يستعد السوق العقاري في دبي لاستقبال واحد من أكبر المشاريع العقارية الجديدة، والتي سيعلن عنها خلال العام الجاري، وهو مشروع ((بينينسولا))، الذي سيضم 5 فنادق عالمية فاخرة، إضافة إلى مشاريع سكنية ملحقة بها تحمل علامتها التجارية، والتي ستشكل إضافة جديدة لمشاريع الواجهات البحرية في الإمارة.

يقع المشروع المزمع الإعلان عنه وإطلاقه رسمياً من قبل شركة ((اتش أند اتش للتطوير)) في وقت لاحق من العام، على شاطئ جميرا في منطقة الوصل، عند مدخل القناة المائية في دبي، بجانب شبه جزيرة ((جميرا باي)) وتقابلها جزر العالم.

وقال ميلتوس بوسينيس، الرئيس التنفيذي لشركة ((إتش أند إتش للتطوير)) في تصريحات خاصة لـ((البيان)): إن مشروع ((بينينسولا)) الجديد سيكون واحداً من أكبر المشاريع العقارية في الإمارة نظراً لأهمية موقع المشروع، وسيكون بمثابة إضافة كبيرة للسوق في دبي، مؤكداً أن المشروع سيعلن ويطلق رسمياً في وقت لاحق من العام.

وأضاف بوسينيس: إن المشروع لا يزال في مرحلة التخطيط والتصميم، ونستهدف بناء خمسة فنادق عالمية فاخرة من أهم العلامات التجارية في العالم، كما سيتضمن المشروع وحدات سكنية ملحقة بالفنادق، وتحمل علامتها التجارية.

وتابع بوسينيس: إن المشروع لا يزال في مراحله الأولى، ولا يوجد أي عمليات بناء الآن، ولكن نقوم حالياً بعمليات استصلاح للأراضي في شبه الجزيرة، كما نقوم بإنجاز مراحل التصميم النهائية بالترتيب مع المشغلين لدينا ومشغلي الفنادق، ومن ثم سنقوم بتحديد عدد الوحدات التي سيتضمنها المشروع.

وقال بوسينيس: إن المشروع سيكون بمثابة مزيج من المشاريع السكنية، التي تحمل علامات تجارية للفنادق ومشاريع سكنية أخرى لا تحمل علامة تجارية فندقية، فيما تبلغ مساحة الأرض، التي سيقوم عليها المشروع 10 ملايين قدم مربعة، علماً بأن شبه الجزيرة مملوكة لشركة ((برايت ستار)) القابضة.

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