Monday, 22 January 2024 05:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جمارك دبي: إصدار 13 إعلاناً وسياسةً جمركيةً في 2023 لإطلاع المتعاملين على التحديثات

1/21/2024 7:19:49 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تحرص جمارك دبي على إطلاع المتعاملين باستمرار على كل التحديثات التي يجري تطبيقها في الإجراءات الجمركية من خلال إصدار إعلانات جمركية متتابعة تتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بكيفية تطبيق الاتفاقيات الاقتصادية والقرارات المتعلقة بمكافحة الإغراق والقيود المحددة للتجارة ببعض البضائع.

وبلغ عدد الإعلانات الجمركية التي أصدرتها جمارك دبي في 2023 نحو 13 إعلاناً وسياسة جمركية وفرت للمتعاملين معلومات مفصلة تمكنهم من إنجاز معاملاتهم الجمركية بوضوح وشفافية تامة ما يضمن لهم تجنب كافة التعقيدات عند تنفيذ عملياتهم التجارية.

وقال أحمد الخروصي مدير إدارة التعرفة الجمركية والمنشأ في قطاع السياسات والتشريعات: ((نحرص على إطلاع المتعاملين على كافة المستجدات المتعلقة بتطبيق الاتفاقيات الاقتصادية والقرارات المتعلقة بالتجارة ببعض البضائع من خلال إصدار الإعلانات والسياسات الجمركية ونشرها على موقع الدائرة، لضمان تعرف المتعاملين عبر هذه الإعلانات إلى الإجراءات الجمركية المطبقة وكيفية تنفيذها من قبلنا، لنحقق بذلك أعلى درجات الوضوح والشفافية ونطبق التزاماتنا تجاه المتعاملين بالكامل، حيث تعد خدمة الإعلانات الجمركية من أكثر الخدمات الإلكترونية لدى الدائرة التي يقبل المتعاملون على استخدامها)).

وأضاف الخروصي: ((تلتزم جمارك دبي بتزويد المتعاملين باستمرار بكافة المعلومات التي تمكنهم من استكمال عملياتهم التجارية وإنجاز معاملاتهم الجمركية دون تأخير، وتدعم الإعلانات الجمركية قدرة المتعاملين على اتخاذ قراراتهم التجارية بطريقة سليمة تضمن لهم اختصار الوقت والجهد اللازم من أجل توصيل بضائعهم التجارية إلى الأسواق دون عناء، وذلك انطلاقاً من حرص جمارك دبي على دعم تيسير حركة التجارة لتعزيز التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات)).

وقد شملت الإعلانات الجمركية التي أصدرتها جمارك دبي في 2023 توضيحاً لأحدث الخدمات التي يمكن الحصول عليها رقمياً والتحديثات المتعلقة بتصنيف وتبويب البضائع والإجراءات الخاصة بتطبيق اتفاقيات الشراكة الاقتصادية وكذلك القيود المطبقة على التجارة ببعض البضائع، حيث تستمر الدائرة بإصدار إعلانات جمركية جديدة تبعاً للمستجدات التي تتطلب تطبيق إجراءات منظمة حديثة للعمليات التجارية والمعاملات الجمركية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN21012024000110011019ID1107748697

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث