جمارك دبي: إصدار 13 إعلاناً وسياسةً جمركيةً في 2023 لإطلاع المتعاملين على التحديثات

تحرص جمارك دبي على إطلاع المتعاملين باستمرار على كل التحديثات التي يجري تطبيقها في الإجراءات الجمركية من خلال إصدار إعلانات جمركية متتابعة تتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بكيفية تطبيق الاتفاقيات الاقتصادية والقرارات المتعلقة بمكافحة الإغراق والقيود المحددة للتجارة ببعض البضائع.

وبلغ عدد الإعلانات الجمركية التي أصدرتها جمارك دبي في 2023 نحو 13 إعلاناً وسياسة جمركية وفرت للمتعاملين معلومات مفصلة تمكنهم من إنجاز معاملاتهم الجمركية بوضوح وشفافية تامة ما يضمن لهم تجنب كافة التعقيدات عند تنفيذ عملياتهم التجارية.

وقال أحمد الخروصي مدير إدارة التعرفة الجمركية والمنشأ في قطاع السياسات والتشريعات: ((نحرص على إطلاع المتعاملين على كافة المستجدات المتعلقة بتطبيق الاتفاقيات الاقتصادية والقرارات المتعلقة بالتجارة ببعض البضائع من خلال إصدار الإعلانات والسياسات الجمركية ونشرها على موقع الدائرة، لضمان تعرف المتعاملين عبر هذه الإعلانات إلى الإجراءات الجمركية المطبقة وكيفية تنفيذها من قبلنا، لنحقق بذلك أعلى درجات الوضوح والشفافية ونطبق التزاماتنا تجاه المتعاملين بالكامل، حيث تعد خدمة الإعلانات الجمركية من أكثر الخدمات الإلكترونية لدى الدائرة التي يقبل المتعاملون على استخدامها)).

وأضاف الخروصي: ((تلتزم جمارك دبي بتزويد المتعاملين باستمرار بكافة المعلومات التي تمكنهم من استكمال عملياتهم التجارية وإنجاز معاملاتهم الجمركية دون تأخير، وتدعم الإعلانات الجمركية قدرة المتعاملين على اتخاذ قراراتهم التجارية بطريقة سليمة تضمن لهم اختصار الوقت والجهد اللازم من أجل توصيل بضائعهم التجارية إلى الأسواق دون عناء، وذلك انطلاقاً من حرص جمارك دبي على دعم تيسير حركة التجارة لتعزيز التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات)).

وقد شملت الإعلانات الجمركية التي أصدرتها جمارك دبي في 2023 توضيحاً لأحدث الخدمات التي يمكن الحصول عليها رقمياً والتحديثات المتعلقة بتصنيف وتبويب البضائع والإجراءات الخاصة بتطبيق اتفاقيات الشراكة الاقتصادية وكذلك القيود المطبقة على التجارة ببعض البضائع، حيث تستمر الدائرة بإصدار إعلانات جمركية جديدة تبعاً للمستجدات التي تتطلب تطبيق إجراءات منظمة حديثة للعمليات التجارية والمعاملات الجمركية.

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