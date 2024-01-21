أجندة شاملة لـ«بريك بلك الشرق الأوسط» لدعم قطاع الإمداد والتوريد

أعلن مؤتمر ومعرض ((بريك بلك الشرق الأوسط 2024))، الذي يقام تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات، أجندة أعماله لتحفيز نمو وتقدم القطاع في المنطقة. ومن المقرر انعقاد الحدث في الفترة من 12 إلى 13 فبراير في مركز دبي التجاري العالمي، ويُعد الحدث الرائد لقطاع نقل البضائع السائبة والمعدات الضخمة للمشاريع الكبرى. وسيسلط المؤتمر الضوء على الموضوعات المحورية؛ مثل التنمية المستدامة للقطاع، واعتماد الحلول الرقمية المتقدمة، واستكشاف فرص النمو في الأسواق الحيوية مثل دولة الإمارات والسعودية وأفريقيا.

ومن المتوقع أن تستقطب نسخة 2024 من الحدث أكثر من 8000 زائر من أكثر من 100 دولة. وسيغطي الحدث موضوعات مهمة قام بإعدادها المجلس الاستشاري للمؤتمر والذي يضم أعضاء من كبرى المؤسسات والجهات المرموقة في الصناعة، وفي مقدمتها أدنوك للإمداد والخدمات، و((إير برودكتس))، و((بي بي سي تشارترنج))، و((دي بي شينكر))، و((دي إس في))، و((فلور)).

حوارات

وسيتم تنظيم سلسلة من الحوارات الاستراتيجية، تضم عدداً من خبراء الصناعة من جميع قطاعات سلسلة الإمداد والتوريد في المنطقة ومن أهمها جلسة الحوار الخاصة باستعراض المشاريع الكبرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجلسة الحوار الخاصة بالمشاريع العملاقة في السعودية، إضافة إلى جلسة حوار أخرى لمناقشة الفرص الواعدة في أفريقيا، وجلسة خاصة بسوق الطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون الخليجي. وستحدد النسخة القادمة من الحدث آفاق الأعمال الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها، كما ستشمل المناقشات دور المشاريع العملاقة؛ في دفع النمو الاقتصادي في المنطقة والأسواق الجديدة.

تبادل المعرفة

وقال بن بلامير، مدير الفعاليات في بريك بلك الشرق الأوسط: ((نحرص على أن نكون منصة مثالية تجمع المعنيين في الصناعة، ليتم التفاعل وتبادل المعرفة في ما بينهم. وللقيام بذلك قمنا بتحديد أهم القضايا وركزنا على الأسواق الجديدة التي تمتلك فرصاً هائلة لنمو الصناعة في المنطقة)).

وأضاف: "تم تصميم أجندة الفعاليات لمواجهة التحديات واقتناص الفرص الفريدة التي تشهدها الصناعة. والعمل على معالجة أهم الموضوعات في مشهد سريع التغير، وقد تم إعداد جدول أعمالنا بدعم استراتيجي كبير من قبل مجلسنا الاستشاري، ليشكل خارطة طريقٍ لتوجيه القطاع نحو إيجاد الحلول العملية للقضايا الرئيسة، وتعزيز تجربة مشاركة الحضور".

اتجاهات وتوقعات

وسيخصص المؤتمر جلسة حوارية لاستعراض أهم الاتجاهات الجديدة المؤثرة في مجال إدارة المشاريع واحتساب التكاليف. وستجمع جلسات ((اتجاهات التجارة وإدارة الأسطول البحري)) و((توقعات تغيّر الأسعار وسعة الحمولة والمحافظة على الاستدامة)) و((الخدمات اللوجستية الشاملة من خلال الذكاء الاصطناعي لزيادة كفاءة الأعمال في إدارة الموانئ))، عدداً من أهم خبراء الصناعة لمناقشة تأثير تقلبات الأسعار خلال الأشهر القادمة، وسبل معالجة التحديات المستمرة التي تواجه الصناعة في خضم عدم الاستقرار الجيوسياسي.

وستناقش جلسة ((إعادة التفكير في أنماط الشحن)) وجلسة ((تجارب عملية لتبني التكنولوجيا اللوجستية في المشاريع الصناعية)) آليات جديدة لتغيير نموذج العمل التقليدي في قطاع الشحن، لاختيار الطريقة الأفضل في تقليل المخاطر خلال تنفيذ المشاريع كما ستركز الجلسات على أحدث التقنيات لرفع كفاءة العمليات.

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