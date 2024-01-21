أهمية كبيرة لزيادة موثوقية الإحصائيات في الاقتصادات الناشئة

فاجأ رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ الاقتصاديين عندما أعلن في دافوس أن اقتصاد بلاده نما بنحو 5.2% في عام 2023 رغم أن كثيرين كانوا قد توقعوا رقماً قريباً من هدف النمو في بكين بنسبة 5%، لكن الأسواق لم تتوقع صدور هذه البيانات، وفقاً لجدول الإصدار الرسمي.

يمكن القول إن هذا ليس المثال الوحيد للنهج الذي تتبعه الصين في إعلان الإحصاءات الوطنية. تخصص الصين موارد كبيرة للجهاز الوطني للإحصاء، إلا أن عدد المؤشرات الاقتصادية التي يتيحها الجهاز بشكل كبير منذ تولي شي جين بينغ رئاسة البلاد في عام 2013.

وأدّى تباطؤ نمو البلاد على مدى العقد الماضي إلى تسليط الضوء على سياسة الصين في تحديد أهداف الناتج المحلي الإجمالي، من الممكن بالطبع أن يكون الاقتصاد الصيني قد اتخذ خطوات دقيقة باستمرار في تحقيق هذه الأهداف، لكن هناك غياباً للشفافية.

وفي الوقت نفسه، طوّر الاقتصاديون تقديراتهم الخاصة للناتج المحلي الإجمالي باستخدام إحصاءات يمكن رصدها مباشرة مثل وحدة كثافة الإضاءة الليلية، أو البيانات التي تم جمعها عن طريق الدراسات الاستقصائية والوكالات الدولية. ومن المثير للدهشة أن مجموعة روديوم تعتقد أن نمو الصين في العام الماضي ربما كان منخفضاً عند نسبة 1.5% فقط.

كما يشير ((مؤشر النشاط في الصين)) الصادر عن شركة كابيتال إيكونوميكس إلى أن بكين كانت تبالغ في تقدير ناتجها بشكل ملحوظ منذ بداية عام 2022. وتشير بياناتها أيضاً إلى نمو أسرع في عام 2023، إذ ربما تكون البيانات الرسمية قد قلّصت من حجم تأثير جائحة (كوفيد- 19) في العام السابق.

وبالمناسبة، فإن الصين ليست البلد الوحيد التي تعاني من هذه المشكلة، إذ تعاني الهند أيضاً منها وهي واحدة من أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً وأكثرها اكتظاظاً بالسكان. ومع ذلك، فإن منظمة الاقتصاد العالمي تصنف جودة بيانات الناتج المحلي الإجمالي والسكان في البلاد في المرتبة التسعين على مستوى العالم.

ويعتمد الكثير من البيانات الاقتصادية في الهند على عمليات مسح ومعلومات قديمة، كما يتم تعديل الأرقام الحالية بشكل متكرر للغاية. وفي حين تشير التقديرات الرسمية إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بين الأعوام 2011-2012 و2016-2017 بلغ نحو 7%، فإن دراسة أجرتها جامعة هارفارد أشارت إلى أنه قد يكون أقرب إلى 4.5%.

في الواقع، يبدو هذا الأمر شائعاً في ما يطلق عليه العالم النامي، لذا، يشكو الباحثون أيضاً من نقص البيانات الاقتصادية الموثوقة في جميع أنحاء أفريقيا. تعمق زيادة عدد القطاعات غير الرسمية ومحدودية الموارد من صعوبة قياس البيانات؛ وحتى الاقتصادات المتقدمة تواجه مشاكل تتعلق برصد البيانات؛ على سبيل المثال يعاني سوق العمل في بريطانيا من معدل استجابة منخفض قد يصيب البيانات بتشويه محتمل.

لكن مع تحول مركز الجاذبية الاقتصادي والديموغرافي بعيداً عن الغرب، يصبح من المهم بدرجة متزايدة أن تكون بيانات العالم النامي أقل غموضاً. إذ سيواجه صانعو السياسات المحليون صعوبة في تحديد ومواجهة العوائق التي تعترض النمو الاقتصادي في غياب أرقام دقيقة.

وتزيد الإحصائيات الضبابية المخاطر بالنسبة للمستثمرين، ويمكن أن ترفع تكلفة رأس المال بالنسبة للدول النامية. وبالنسبة للصين والهند تحديداً، تشكل الثقة ببياناتهما أمراً مهماً؛ لجذب الشركات متعددة الجنسيات وأسواق رأس المال، والحفاظ على اهتمامها. إذن، الغموض لا يصب في صالح الشركات.

وبعد أن أعرب في خطابه في دافوس عن شعوره بالأسف تجاه ((نقص الثقة)) عالمياً، ينبغي لرئيس الوزراء الصيني أن يضمن أن تضع بلاده صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تحسين شفافية إحصاءاتها ومنهجياتها الاقتصادية على رأس أولوياتها.

بدورها، تحتاج الهند إلى الاستثمار في تحديث نظمها البيانية، وينبغي أيضاً للوكالات الدولية والقطاع الخاص أن يكثفا دعمهما في هذا المجال، إذ يمكن أن يساعد تحسين التكنولوجيا والتدريب وتبادل المعلومات على رفع جودة البيانات.

في نهاية المطاف، ونظراً لمدى أهمية البيانات الجيدة لزيادة فعالية الحكومة وجذب الاستثمار وتسهيل الأعمال التجارية، يجب أن تتزايد الموثوقية بالإحصائيات مع الصعود المتواصل للاقتصادات الناشئة.

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