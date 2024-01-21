الطبقة السياسية البريطانية بحاجة لتعلم محبة أوجه التميز باقتصاد البلاد

في ختام الألعاب الأولمبية التي جرت في البرازيل عام 2016، ظهر رئيس الوزراء الياباني آنذاك، على نحو مفاجئ، مرتدياً زي ((سوبر ماريو)). لا أعرف إذا ما كان شينزو آبي لاعباً أم لا، وقد يكون هذا الأمر غير ذي صلة، لكن ذلك التصرف عكس إدراكه للقوة الثقافية والاقتصادية لشخصية تُعد واحدة من أكثر الصادرات اليابانية نجاحاً.

يتصادف ذلك مع وجود أحد محبي شخصية ((ماريو)) في قلب الحكومة البريطانية، فقد اعتاد ريشي سوناك لعب ((ماريو كارت)) على جهازه الـ((سوبر نينتندو))، ووصفها بأنها واحدة من أفضل الألعاب على الإطلاق.

ورغم أن رئيس الوزراء لديه النذر اليسير من وقته الثمين للعب، فيبدو أنه ما زال مهتماً. فقد انتهى سوناك للتو من قراءة ((غداً وغداً وغداً))، وهي رواية ممتعة، تدور حول علاقة معقدة بين اثنين من مطوري الألعاب.

وسوناك ليس السياسي الوحيد الذي يمارس هذه الألعاب في المملكة المتحدة، لكن الغريب هو عدم وجود عضو واحد في الغرفة الثانية غير المُنتخبة (مجلس اللوردات) مصدر دخله الرئيس من ألعاب الفيديو أو صناعة الرياضات الإلكترونية. وهذا تجاهل عجيب، بالنظر إلى أن عدد الاستوديوهات المحترفة لتطوير الألعاب في المملكة المتحدة أكبر من أي دولة أخرى في أوروبا قاطبة، وتبلغ قيمة الصناعة 7 مليارات جنيه إسترليني سنوياً، ويستمتع بها أكثر من نصف عدد السكان.

ويُعدّ جزء من هذا الغياب الغريب تأثيراً مفاجئاً لـ((بريكست)). وقد اعترف ديفيد كاميرون، عندما شغل منصب رئيس الوزراء، ومعه جورج أوزبورن، وزير الخزانة آنذاك، بجانب إد فايزي، وزير الثقافة الذي خدم البلاد لمدة طويلة، وحليف لكليهما، بالإسهام الاقتصادي لصناعة الألعاب في المملكة المتحدة. وقدموا، حينها، إعفاءات ضريبية، كانت تُعد وقتها رائدة، فقد سارعت بلدان أخرى بعدها إلى تقديم حوافز سخية للصناعة.

لكن ما بين خروج كاميرون ووصول سوناك إلى مقر الحكومة البريطانية، في داونينغ ستريت، كان اهتمام الحكومة بالصناعة، باعتبارها وسيلة لجني المال وليس ببساطة لقضاء الوقت، ضئيلاً إلى حد ما. ولو كان كاميرون قد بقي في منصبه حتى 2020، كما كان يعتزم، لكان قد ترقى شخص على الأقل إلى مجلس اللوردات، من بين الأعضاء في مجال صناعة ألعاب الفيديو.

ويبدو غياب أقران اللعب أمراً ذا أهمية ثانوية لكنه يعكس عيوباً عدة مهمة، تشيع بين الطبقة السياسية الأوسع في المملكة المتحدة. والميل نحو الخلط بين ازدراء ما هو جديد والثقافة العالية، يعني أن اهتمام سوناك بألعاب الفيديو غالباً ما يُشار إليه باعتباره مثالاً على عاداته ((المهووسة))، أو يُصوَّر على أنه اهتمام مميز، أو انشغال غريب.

ولا يتحرج سوناك من كونه مهووساً، لكنها أيضاً هواية يستمتع بها أكثر من نصف سكان بريطانيا ويشاركون فيها، وهي على أية حال جزء من هواية أوسع تضرب بجذورها في عصور قديمة قِدَم الأرقام، فلعبة الطاولة تعود إلى 5,000 عام على الأقل.

إن عدم افتخار المملكة المتحدة أو اهتمامها بصناعة ألعاب الفيديو يمثل عنصراً أساسياً من اتجاه كثيراً ما شكا منه سوناك، وهو أن البلاد ليست ضعيفة في الرياضيات فحسب، بل تفتخر بذلك أيضاً. كما أن الأمر يعكس مشكلة يمثل حزبه جزءاً منها، وهي طبقة سياسية يبدو أنها تنفر من أي شيء تُبلي البلاد فيه حسناً، لسبب أو لآخر.

هناك شكاوى كثيرة: ألعاب الفيديو هوس كبير، والمصرفيون يخوضون الكثير من المخاطر، والجامعات تسمح بدخول الكثير من المهاجرين، والمحامون مشاكسون للغاية، أما الموسيقيون والممثلون، فهم شديدو التحرر.

الكثير من المؤسسات تضم الكثير من الذين يشتكون، سراً، من أن الـ((بريكست)) جعل حياتهم أكثر صعوبة. لكن ما يربط هذه القطاعات ببعضها حقاً هو أنها مجالات تتفوق فيها المملكة المتحدة، وبإمكانها، بل حري بها، أن تواصل السير على هذا المنوال، إذا ما كان لهذه البلاد أن تتخذ القرارات الصائبة.

لكن هذ الازدراء ليس دائماً متجانساً. ففي مجال الخدمات المالية، عيّن سوناك وزراء لا يبذلون الجهد الكافي لدعم الحي المالي الكائن في العاصمة لندن. وعلى صعيد حزب العمال، فإن إصلاحات إدنبرة، وهي مجموعة صغيرة من التغييرات للصيرفة البريطانية، كانت محل معارضة. كما شن سوناك هجوماً على الجامعات، لإخفاء حقيقة فشله في الوفاء بوعوده التي قطعها في ما يتعلق بالهجرة.

لكن حزب العمال، غريزياً، أقل عداءً للجامعات، بيد أن كلا الحزبين يفضلان على ما يبدو مملكة متحدة تعلوها مداخن المصانع ومليئة بالصناعات الثقيلة، وهي مملكة متحدة عفا عليها الزمن ولم تعد موجودة إلى حد كبير، بدلاً من دعم الأشياء التي تُبلي فيها المملكة جيداً في أيامنا هذه.

ستشهد الانتخابات المقبلة حديث كلا الحزبين عن أهمية النمو، لكن الأحاديث غالباً ما ستكون مصحوبة بتحذيرات كبيرة. يحتاج النمو لأن يكون نابعاً من الأشخاص المناسبين، ومن صناعات ليست غير رائعة، أو شديدة التحررية، أو شديدة الرغبة في البقاء بالاتحاد الأوروبي، أو أن تكون شديدة التركز في الأماكن الخاطئة.

إن ما تحتاجه المملكة المتحدة حقاً هو النمو، فحسب. ويتعلق جزء من كيفية وصول المملكة المتحدة إلى مبتغاها بطبقة سياسية تتعلم أن تحب الأشياء التي تفعلها البلاد جيداً، وليس أشياء تشعر ((بوجوب)) فعلها جيداً، أو تتمنى الأشياء التي فعلتها جيداً في فترات أقدم، وأكثر ذكورية، أو تنطوي على المزيد من الماكينات الثقيلة.

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