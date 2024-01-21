منحنى العوائد يفاقم الغموض تجاه الاقتصاد الأمريكي

هناك دائماً منعطف ما خلال عملية الكشف عن مجرم، تقفز فيه إلى السطح حقيقة شبه منسية، فتعقّد النظرية الآخذة في التطور. وهناك كذلك نمط مشابه قيد التطور للسردية السائدة حالياً بين المستثمرين عن اقتصاد الولايات المتحدة، مع وجود ظاهرة حظيت بكثير من الاهتمام في سوق السندات، وهي مُرشحة لأن تكون النقطة الحرجة.

إن الثقة تتنامى بهبوط سلس للاقتصاد الأمريكي، لكن ما زال الإنذار الكلاسيكي بوقوع ركود يومض باللون الأحمر في الأسواق، وهو ما يُطلق عليه انعكاس منحنى العائد، إذ عادة ما يكون العائد أعلى، كلما كان أجل استحقاق السند أطول، مع سعي المستثمرين للحصول على تعويض لقاء حيازتهم للدين لمدة أطول، ومع كل المخاطر التي ينطوي عليها هذا الأمر.

وحين ينعكس منحنى العائد، ترتفع عوائد السندات قصيرة الأجل، وتتخطى عوائد تلك الأطول أجلاً، لكن هذا الأمر يُعتبر نذيراً بأوقات اقتصادية عصيبة، لأنه يشير إلى توقعات بتخفيض أسعار الفائدة على المدى الأطول، تحفيزاً للنمو.

هل يفوّت المستثمرون شيئاً هنا، أم هي إشارة مضللة هذه المرة؟ هناك مشكلات قليلة في السوق، كان بإمكانها أن تكون مدعاة لاستخدام ((مزيد من الخلايا الرمادية الصغيرة في الدماغ))، إذا ما أردنا استخدام الجملة المفضلة للمحقق هيركيول بوارو ((في قصص آجاثا كريستي)) أكثر من مناقشة أسباب تنبؤ منحنى العائد بفترات ركود، وما يشير إليه بالتحديد عندما يفعل ذلك.

وهناك مقاييس مختلفة للمنحنى، لكن أكثرها شهرة، هو الفرق بين عوائد السندات لأجل عامين و10 أعوام، والذي شهد انعكاساً منذ يوليو 2022. وعند أعمق نقاط الانعكاس في يوليو من العام الماضي، قدمت السندات لأجل 10 أعوام عائداً بلغ 3.9 %، مقابل تقديم السندات لأجل عامين نحو 5 %.

وقد انكمشت الفجوة هذا الأسبوع إلى مستوى منخفض، عند 0.15 نقطة مئوية، بيد أن المنحنى لا يزال منعكساً. وبغض الطرف عن المنحنى المحدد الذي يتم قياسه، فقد دام الانعكاس الحالي طيلة 19 شهراً، ويظل منعكساً حتى الآن، وهي أطول مدة منذ أوائل ثمانينيات القرن الماضي.

ويتوقف السبب وراء انعكاس منحنى العائد، وإشارته للركود من عدمه، على من تسأله. فقد كان الانعكاس إشارة تسبق كل ركود في الأعوام الـ 60 الماضية، لكنه بعث بإشارة مضللة لمرة واحدة فقط في عام 1965، وفقاً لورقة نشرها خبراء الاقتصاد لدى الاحتياطي الفيدرالي لشيكاغو في 2018.

الأمر إذن واضح حتى الآن، لكن فريق الاحتياطي الفيدرالي وصل إلى اللغز الأكبر، إذ أضاف: ((في حين وجدت الأدبيات محتوى تنبؤياً، فإنه كان أقل نجاحاً في بيان سبب بقاء هذا الارتباط التجريبي)).

ويعتبر البعض انعكاس المنحنى آلية بسيطة للإشارة إلى توقعات السوق، لكن بالنسبة لآخرين، فالانعكاس يعقّد من المشكلة ذاتها. ويقول جيم ريد، الخبير الاستراتيجي للبحوث لدى ((دويتشه بنك)): ((يدعم منحنى العائد الإيجابي المتصاعد، حالة الحماس والاندفاع والإقراض، وكافة الأشياء التي عادة ما تكون إيجابية للنمو)).

ويرى ريد أن المصارف تميل إلى تشديد معايير الإقراض، عندما تنعكس منحنيات العوائد، ويمكن للمستثمرين أن يكونوا أكثر تبنياً للموقف الدفاعي، فيتجهون صوب العوائد الأعلى، من خلال السندات قصيرة الأجل، عوضاً عن تكبّد رهان على المدى الأطول.

والأمر الوحيد الذي ينطبق على كل انعكاس لمنحنى العائد، هو النقاش حول ما إذا كانت هذه المرة مختلفة. وفي عام 2000، كان من الجنون التفكير في ركود اقتصادي، بينما تحقق أسهم شركات التكنولوجيا الجديدة مكاسب جمة.

وعندما انعكس المنحنى في 2006، نُظِر إلى أنماط شراء سندات الخزانة العالمية باعتبارها السبب الفني، في ضوء إعادة الصين تدوير دولارات صادراتها إلى الديون الأمريكية. لم يَبدُ هذا وأن له صلة كبيرة بأي ركود وشيك، لكن إبقاء العائدات منخفضة، أسهم في تحفيز الإقراض المتهور، وهو ما أسفر عن الأزمة المالية في 2008.

ويعد إنفاق واشنطن إبان الجائحة، هو المُرشح هذه المرة لأن يُلقى عليه باللوم، لتشويهه السلوك الاقتصادي والاستثماري، الذي كان بإمكانه زعزعة، أو على الأقل، إرجاء القوة التنبؤية لمنحنى العائد. وفي ضوء قوة إنفاق المستهلكين، أنى للركود أن يلوح في الأفق؟ في الواقع، عادة ما يكون هناك فارق زمني بين الانعكاس والركود الاقتصادي.

ويشير الخبراء الاستراتيجيون لدى ((جيه بي مورغان))، إلى أن خطر الركود يكون في أوجه خلال فترة تتراوح بين 14 و24 شهراً بعد الانعكاس، وذلك وفقاً للوقائع السابقة. وتغطي هذه المدة النصف الأول من 2024 على الأقل.

ويلفت بريت نيلسون، من مجموعة استراتيجية الاستثمار لدى ((غولدمان ساكس))، إلى أن: ((أمد انعكاس منحنى العائد يكون مهماً أيضاً، لأن الانعكاسات الطويلة أكثر أهمية من تلك الأقصر أمداً)). لكن يُشار إلى خفض فريق مجموعة استراتيجية الاستثمار لدى ((غولدمان ساكس))، احتمالية وقوع ركود هذا العام إلى 30%، من نسبة تراوحت بين 45 % و55 % في 2023.

إن المحققين الخياليين يأتون بحلول واضحة وصائبة للألغاز التي يواجهونها، لكن الأمر مختلف على صعيد الاقتصادات والأسواق المالية. وربما يكون السبيل إلى حل شيفرة انعكاس منحنى العائد، متمثلاً في تذكّر أن الهبوط السلس لا يحول بالضرورة دون ركود طفيف.

وتشي توقعات المستثمرين بتخفيضات للفائدة لما يزيد على خمس مرات، قدر كل واحدة منها ربع نقطة مئوية، ضمناً، بشيء قد يكون أكثر إيلاماً، وإلا، فلِمَ يخفض الفيدرالي الفائدة بهذه السرعة، دون الحاجة لإنقاذ اقتصاد آخذ في ضعف سريع؟ إن التباطؤ التدريجي بالتأكيد أمر أكثر بساطة، لكنه لا يقف في كل الأحوال وراء كافة الوقائع.

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