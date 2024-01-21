مدن العالم ليست جاهزة لتداعيات تغيرات المناخ

إذا ما فكرت في التغير المناخي، فستقفز في عقلك دائماً صور ذوبان القمم الجليدية، وجفاف السهول، وحرائق الغابات، وغرق الجزر الاستوائية.

وواقع الأمور يقول إن تداعيات درجات الحرارة المرتفعة لا تطال المناطق النائية فقط، فقد سلط تقرير صدر هذا الأسبوع بتكليف من عمدة لندن الضوء على احتمال ((ارتفاع حدة وتواتر موجات الحرارة العالية، والأمطار الغزيرة، والفيضانات المفاجئة، وارتفاع مستويات المياه في البحار))، وهذا نذير بتعرض مختلف المدن حول العالم لخطر محدق وداهم، بينما تشكل هذه المدن مركزاً لما يربو على 80 % من الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم ولمعيشة أغلب سكان كوكب الأرض، كما أن أغلب الموانئ الحضرية، بما فيها تلك التي تطل على السواحل الشرقية والغربية الأمريكية، معرضة لمخاطر الغرق في قادم العقود.

وكان مؤشر المدن المتأثرة بظاهرة التغير المناخي الذي طورته منصة نيستبك، وهي عبارة عن منصة للإيجارات حول العالم، قد وضع قائمة بالمدن ذات المداخيل المرتفعة والمنخفضة، المعرضة لمخاطر الأضرار الناجمة عن ارتفاع مستويات المياه في البحار.

وجاءت مدينة بانكوك على رأس القائمة، حيث توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية احتمال تعرض أكثر من 5 ملايين شخص من سكان هذه المدينة لمخاطر الفيضانات بحلول العام 2070، كما جاءت مدن مثل أمستردام بهولندا وشينغن بالصين ضمن الـ10 مراكز الأولى على المؤشر، مع الوضع في الاعتبار أن المدن الساحلية لن تواجه مثل هذه التحديات وحدها، فالعديد من المدن الواقعة على ضفاف الأنهار، مثل: باريس، والقاهرة، ونيودلهي معرضة لخطر الفيضانات هي الأخرى، في حين أن المدن البعيدة عن تدفقات المياه معرضة لخطر الجفاف، ومن أمثلتها: فينيكس، وبرازيليا، ومكسيكو سيتي.

وتشير التوقعات إلى زيادة عدد المدن المعرضة لموجات ارتفاع درجات الحرارة بواقع ثلاثة أضعاف تقريباً بحلول عام 2030، ومن المتوقع أيضاً زيادة كثافة وتكرار الظواهر الجوية المتطرفة.

والكلفة التي ستخلفها هذه الظواهر على الأرواح والممتلكات ستكون باهظة للغاية. وعلى الجانب الآخر، يستمر الزحف العمراني في الدول الأفريقية والآسيوية، التي تتميز بالفئات العمرية الشابة وسرعة معدلات النمو، دونما انقطاع أو هوادة، وهذا سيعرض الملايين من سكان المدن الفقيرة بشكل مباشر لخطر الفيضانات والإنهاك الحراري والمجاعات.

من ناحية أخرى، قد يتفاقم الأثر الناتج عن ظاهرة الجزر الحرارية الحضرية، حيث تميل درجة حرارة المدن نحو الارتفاع بسبب الاحتباس الحراري والانبعاثات الناتجة عن المباني، في ظل اتساع الرقعة السكانية وزيادة ونمو الأنشطة الاقتصادية.

وتواجه المراكز التجارية، وناطحات السحاب، والمصانع في نطاق المراكز الحضرية خطر التحول إلى مناطق غير قابلة للمعيشة. ووفق شبكة ((سي فورتي))، التي تضم رؤساء بلديات ومدن، فإن ظواهر مثل الجفاف والفيضانات المرتبطة بالمناخ قد تكلف أكبر المدن في العالم نحو 194 مليار دولار سنوياً.

وإذا وضعنا في الاعتبار أن مستهدف اتفاقية باريس للمناخ بشأن خفض ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية، أو إلى أقل من درجتين مئويتين بقدر طفيف، يصبح صعب المنال، فإن هذا يثقل كاهل المدن ويدفعها نحو اتخاذ خطوات تغيير تدريجية نحو التأقلم والمرونة. وقد سلكت بعض المدن ذلك الطريق بشكل فعلي.

وفي أحلك الظروف والسيناريوهات، تخطط الحكومة الإندونيسية للتخلي عن العاصمة جاكرتا التي يقع 40 بالمئة من مساحتها حالياً تحت سطح البحر، والانتقال إلى عاصمة جديدة على بعد أكثر من 1000 كم من العاصمة التاريخية للبلاد.

وشرعت مدن أخرى في التشجير والتخضير عن طريق الإكثار من الحدائق والمتنزهات، والتي تساعد على تلطيف حرارة المساحات الحضرية وتحد من مخاطر الفيضانات. على الجانب الآخر، هناك الكثير من المدن التي لم تتخذ إجراءات كافية في هذا السياق.

وقد أشار التقرير المعني بمدينة لندن إلى أن العاصمة ((غير مستعدة)) للتعامل مع آثار تغير المناخ. وفي كثير من الأحيان، يعد تخضير البنية الأساسية القديمة وتعديلها في التكتلات الحضرية الكثيفة من الأمور المعقدة والمعطلة والمكلفة.

وللتعامل على نحو أفضل مع هذا الأمر، يجب على المزيد من المدن بادئ ذي بدء وضع خطط استراتيجية للتكيف مع الظاهرة، أما عن قواعد التخطيط فقد تحتاج إلى بعض الإصلاح، وستحتاج المناطق والأقاليم المحلية إلى مصادر الطاقة والموارد لتكييف مدنها، كما يجب زيادة الاستثمار في وسائل وسبل مواجهة الفيضانات، وحلول هندسة الأراضي والتكنولوجيا الخضراء. ويمكن لجهات الإقراض الإقليمية ومتعددة الأطراف تقديم الدعم المالي للمدن في البلدان النامية.

وهناك أيضاً تحديات سياسية على الساحة، ويمكن النظر إلى تعزيز قدرة المدن على الصمود على أنه وسيلة لتحويل الأموال من المناطق المحتاجة إلى سكان المناطق الغنية.

وهناك قطاع عريض من سكان المناطق الحضرية قد يرفض سبل تكييف البنية التحتية، ومع ذلك من الأهمية الكبرى بمكان أن تجد الحكومات الوطنية والمحلية طريقها نحو التغلب على ما تواجهه هذه القضية من صعوبات وتحديات لا تعد ولا تحصى، وإلا فإن مناطق القوة الاقتصادية الحضرية ستخور وتتداعى بسبب ما تلاقيه من ضغوط متزايدة، فضلاً عن مضاعفة المشاكل التي تواجهها في هذا المسار.

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