نجاح كبير لـ«عروض الشارقة للتسوق» في تعزيز انتعاش الأسواق

اختتمت ((عروض الشارقة للتسوق)) التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة الشارقة، فعالياتها بعد 36 يوماً من الأنشطة التسويقية والترفيهية التي شهدت إقبالاً كبيراً من الجمهور منذ انطلاقها في 15 ديسمبر الماضي في مختلف مناطق الإمارة، وقدمت خلالها كبرى المراكز والمحال التجارية المشاركة عروضها الترويجية وتخفيضاتها الكبرى على مختلف أنواع المنتجات والبضائع وأشهر العلامات التجارية. وقد نجحت الفعاليات المتنوعة في تعزيز انتعاش الأسواق والمراكز التجارية.

كما نجحت العروض التي حظيت بمشاركة آلاف المحال التجارية وكبرى مراكز التسوق في توفير أجواء عائلية ممتعة ترافقت مع استمتاع رواد التسوق بفصل الشتاء في الشارقة، واستفادتهم من التنزيلات ومشاركتهم في المسابقات والألعاب وسط الاحتفاء والمتابعة الكثيفة للفقرات الفنية والعروض المدهشة وأداء الفرق التراثية للوصلات المعبرة عن تراث الإمارات، وغيرها من الفعاليات التي نظمتها مراكز التسوق ونشرت البهجة والمرح ورسمت الابتسامات على وجوههم.

فيما تميزت عروض الشارقة للتسوق هذا العام بما قدمته من فعاليات تراثية وفلكلورية وأنشطة ترفيهية جذبت انتباه الزوار واستمتع بها المتسوقون في كافة المراكز التجارية المشتركة في العروض التي امتدت لتشمل المنطقة الشرقية بالشارقة من خلال مبادرة ((شتاء كلباء)) التي استقبلت الجمهور بعروض تراثية متنوعة أحيتها فرق شعبية من الإمارات ومصر والهند، إلى جانب تقديم العديد من الهدايا والجوائز القيّمة للأفراد والعائلات وعامة الجمهور الذين شاركوا في فقرات المسابقات المفتوحة، وحضروا الفعاليات الفنية والتراثية التي أسهمت في جذب العائلات وفئات متنوعة من الجمهور الذين توافد بكثافة لارتياد المحال المشاركة في العروض.

وأكد محمد العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أهمية عروض الشارقة للتسوق التي تمثل حدثاً تجارياً مميزاً يرضي مجتمع الشارقة وزوارها، ويمنحهم تجارب ترفيهية وتسويقية متعددة وفريدة، واعتبرها إحدى أهم الفعاليات الاقتصادية والتجارية التي تحرص غرفة الشارقة على تنظيمها لتعزيز مكانة الإمارة كواحدة من أفضل وجهات التسوق الرائدة في المنطقة، موضحاً أن الغرفة تبذل جهوداً كبيرة في تنظيم العروض لتواصل دورها في تحقيق النمو الاقتصادي وترسيخ التنمية المستدامة لمجتمع الأعمال ورفع المبيعات في الأسواق والمراكز والمحال التجارية وتعزيز قطاعي التجزئة والسياحة في جميع مدن الإمارة.

من جهته قال عبدالعزيز شطاف، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة الشارقة: ((نفخر بما حققته عروض الشارقة للتسوق من عوائد لقطاع التجزئة ومن خدمة لمجتمع المتسوقين نتيجة للجهود المشتركة بين غرفة الشارقة والقطاعين العام والخاص، حيث يسعى الجميع إلى تقديم تجربة تسوق متكاملة ومتميزة للمتسوقين، وتوفير فرصة للمحال التجارية لزيادة حجم مبيعاتها واستقطاب المزيد من الزوار والعملاء، مشيداً بالمشاركة الواسعة في العروض من قبل المراكز والمحال التجارية التي شملت جميع القطاعات والمنتجات، وتنوعت بين العروض الترويجية والتخفيضات والسحوبات والهدايا، إضافةً إلى الفعاليات الترفيهية والتراثية التي أضفت جواً من المرح والبهجة على المتسوقين والزوار)).

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