مشاريع جديدة وتوسيع نطاق صادرات «دوكاب» في 2024

أكد محمد المطوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة دوكاب، أن المجموعة وضعت خطة عمل مدروسة لتحقيق إنجازات استثنائية في 2024، مشيراً إلى أن المجموعة اختتمت عام 2023 بإنجازات كبيرة، ودعمت توجهات دولة الإمارات.

وأفاد المطوع – في تصريحات لـ ((البيان)) - أن ((دوكاب)) وضعت خطة واضحة للعام الجديد 2024، لتحقيق المزيد من النجاحات والبناء على مكتسباتها الرائدة طوال مسيرتها التي تبلغ 44 عاماً، حيث استثمرت المجموعة في قاعدة منتجات تهدف إلى خدمة مختلف القطاعات في سياق الاستراتيجية التي تتبناها كمزود عالمي لحلول الطاقة وستعمل على تطوير المزيد خلال الفترة المقبلة، وتعزيز المنتجات التي تحمل شعار ((صنع في الإمارات)) على المستوى العالمي.

وأشار إلى أن المجموعة ستعمل نحو توسيع رقعة صادراتها، مشيراً إلى أن ((دوكاب)) تغطي 55 دولة تتوزع على دول الخليج وآسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكتين، مؤكداً أن العدد سيزداد خلال عام 2024، كما سيتم الإعلان عن مشاريع جديدة.

وأضاف إن ((دوكاب)) شهدت نمواً في أعمالها بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ((مشروع 300 مليار))، التي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، وعززت من مكانتها على المستويين الإقليمي والعالمي.

الهند

وقال المطوع: استهلت ((دوكاب)) نجاحات العام الماضي بتدشين مقرها الجديد في بنغالور بالهند، ضمن استراتيجياتها في تعزيز وترسيخ أعمالها في القطاع الصناعي العالمي لتصبح الهند ثاني سوق رئيسي للمجموعة.

وأوضح أن افتتاح المقر الجديد يعتبر أحد أوجه التعاون التجاري والدولي بين الإمارات والهند، ويعتبر خطوة نوعية لترسيخ جذور دوكاب الممتدة في القطاع الصناعي بالهند منذ 35 عاماً، وفرصة للاستفادة من المزايا الجديدة بموجب الاتفاقية التجارية بين الإمارات والهند، والبناء على الإنجازات والعلاقة الوطيدة التي حققتها المجموعة في السوق الهندية.

وأكد أن النجاح هو امتداد لطموحات الشركة واستراتيجياتها التي تعمل على تعزيز أعمالها الموجودة حالياً في 55 سوقاً حول العالم، وتصدر لها 60% من منتجاتها التي تحمل شعار ((صنع في الإمارات))، والتي تتميز بجودتها العالية التي يتم تصنيعها بشكل مبتكر ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية، تلبية لطموحات العملاء المختلفة.

وذكر المطوع أن المجموعة وقعت مذكرة تفاهم مع مجموعة ((سوماجيك)) Somagec Group (شركة الهندسة المغربية الرائدة)، بهدف تطوير أنظمة الطاقة والنقل والكهرباء في أنغولا، وهو إنجاز مهم لمجموعة دوكاب خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم خطوة مهمة لدخول دوكاب إلى أنغولا للمرة الأولى، مما يؤكد التزام المجموعة بمواصلة توسيع تواجدها العالمي، حيث تقوم بتصدير منتجاتها التي تحمل شعار ((صنع في الإمارات)) إلى 15 دولة في أفريقيا، وهو ما يعادل نحو 27% من إجمالي أعمالها على مستوى العالم، أي ما يصل إلى أكثر من ربع أعمالها للقارة الأفريقية.

وقال المطوع: ((من أهم المشاريع الأخرى للمجموعة مشروع مصنع دوكاب الذكي ((Blade))، الذي يعتمد اعتماداً كبيراً على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ((الصناعة 4.0))، إذ يدمج المشروع بين مزايا الاتصال الرقمي والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتحليلات البيانات الضخمة وإدارة سلسلة التوريد الذكية في عمليات دوكاب التشغيلية ومن المتوقع أن يحقق المشروع نتائج رائعة، مع زيادة الكفاءة الإجمالية للمعدات (OEE) بنسبة 20% وتقليل إجمالي وقت تعطل الماكينة بنسبة 30% في غضون عام، وهي خطوات بالغة الأهمية لتحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بالمجموعة)).

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