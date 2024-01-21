لا يزال طليقاً.. جندي يقتل خمسة من زملائه في إيران

فتح جندي إيراني النار على زملائه، أمس، ما أسفر عن مقتل خمسة منهم في مدينة كرمان جنوب شرقي البلاد، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني.

وأوضح التلفزيون الرسمي أن الجريمة وقعت عندما وصل الجندي إلى مسكن الجنود، وفتح النار عليهم حيث كانوا يستريحون.

وأضاف أن الدافع لم يتضح على الفور، مؤكداً أن المشتبه به، الذي لم يتم تحديد هويته، طليق. ولم يكشف عن أي تفاصيل أخرى.

وذكر تقرير أن الهجوم وقع في كرمان على بعد نحو 830 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة طهران.

وقال مسؤول في الجيش الإيراني: «في هذا المساء، دخل أحد مجنّدينا في أثناء حراسته وحدة في أحد المواقع العسكرية للجيش، منطقة استراحة الجنود، وراح يطلق النار على رفاقه»، وذلك وفقاً لما أوردته وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء «إرنا».

وأكد المسؤول أن الدافع للهجوم «لا يزال مجهولا»، موضحاً أن «المهاجم لاذ على الفور بالفرار من الثكنات، والجهود جارية للقبض عليه».

يُذكر أن انفجارين قاتلين وقعا في كرمان خلال وقت سابق من هذا الشهر، ما أسفر عن مقتل 94 شخصاً وإصابة مئات آخرين.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز