مسؤول أيرلندي: يجب محاسبة إسرائيل على أفعالها في غزة

طالب نائب رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن بمحاسبة إسرائيل على أفعالها في غزة، وذلك في الوقت الذي وصل فيه عدد القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 25 ألف شخص، وفقاً للسلطات الصحية المحلية.

وقال مارتن، لإذاعة «آر تي إي» الأيرلندية: «يجب محاسبة إسرائيل على ما تفعله، أدين القصف المستمر على غزة. إنه أمر صادم. إنه أمر مرعب. وهو غير مبرر بأي وضع أو شكل».

ودافع مارتن، الذي يشغل أيضاً منصب وزير الخارجية في الحكومة الأيرلندية، عن موقف حكومته فيما يتعلق بالقضية التي رفعتها جنوب أفريقيا وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية، وذلك فقاً لوكالة «بي إيه ميديا» البريطانية.

وأضاف: «إن المحكمة الجنائية الدولية تحقق بالفعل في الأمر فيما يتعلق بجرائم الحرب، التي يمكن أن تشمل الإبادة الجماعية؛ لذا فهي قيد التحقيق بالفعل».

وتابع أن أيرلندا قدمت مذكرات قانونية إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن احتلال أجزاء من الضفة الغربية، وخصصت ثلاثة ملايين يورو تمويلاً إضافياً للمحكمة لتمكينها من التحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب.

وأضاف أن أيرلندا ستبحث الانضمام إلى القضية القانونية التي رفعتها جنوب إفريقيا بمجرد تجاوزها المراحل الأولية.

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