حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة تتجاوز 25 ألف قتيل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أمس، ارتفاع حصيلة قتلى الحرب التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزة إلى 25 ألفاً و105 قتلى و62 ألفاً و681 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته وكالة «معا» الفلسطينية، أمس، أن 178 فلسطينياً قُتلوا وأصيب و293 آخرين خلال 24 ساعة، مشيرةً إلى أن نحو 70% من القتلى في غزة من النساء والأطفال.

وأضافت: «ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم».

وتواصل الطائرات الإسرائيلية قصفها في اليوم 107 من الحرب على القطاع، مخلفةً العشرات من القتلى ومئات الجرحى.

وتعهدت إسرائيل بمواصلة القتال حتى تتمكن من القضاء على حركة حماس، إلا أنها قد تستغرق وقتاً طويلاً لتحقيق هذا الهدف.

وأفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، أمس، بأن تقديرات أجهزة الاستخبارات الأمريكية تشير إلى أن إسرائيل نجحت حتى الآن في قتل ما يتراوح بين 20% و30% من مقاتلي حماس في غزة.

وكشف التقرير أن واشنطن تعتقد بأن حماس لا تزال تمتلك ذخيرة كافية للاستمرار في مهاجمة إسرائيل والقوات الإسرائيلية في غزة لعدة شهور مقبلة.

ووفقاً لتقديرات أمريكية، كان لدى حماس ما يتراوح بين 25 ألفاً و30 ألف مقاتل قبل الحرب، إضافة إلى الآلاف من عناصر الشرطة.

في غضون ذلك، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس، رفضاً قاطعاً الشروط التي اقترحتها حماس لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وقال نتنياهو، في رسالة مسجلة: «إذا وافقنا على ذلك، فإن جنودنا سيكونون قد سقطوا عبثاً. وإذا وافقنا، لا يمكننا ضمان أمن مواطنينا».

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