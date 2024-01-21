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الجيش الأمريكي يكشف مصير مفقودين من البحرية في خليج عدن

1/21/2024 7:19:46 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف الجيش الأمريكي مصير اثنين من أفراد البحرية المفقودين في خليج عدن، مؤكداً الفشل في العثور عليهما.

وقال مسؤولون بالجيش، أمس، إنه لم يتم تحديد مكان اثنين من أفراد القوات الخاصة التابعة للبحرية الأمريكية فُقدا في خليج عدن هذا الشهر، موضحين أنه جرى تغيير وضعهما إلى متوفين.

كان مسؤول أمريكي قد أعلن، الأسبوع الماضي، فقدان عنصرين من القوات الخاصة التابعة للبحرية الأمريكية بعد قيامهما بمهمة ليلية قبالة سواحل الصومال.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان لها، أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة لتحديد مكان العنصرين المفقودين، مؤكدةً أنها لن تنشر معلومات إضافية حتى تكتمل مهمة استعادة العنصرين.

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