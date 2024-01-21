السعودية: لا علاقات طبيعية مع إسرائيل دون مسار لإقامة دولة فلسطينية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكّد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أنه لا يمكن تطبيع العلاقات مع إسرائيل دون حل للقضية الفلسطينية، وذلك في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) بثت الأحد.



وردا على سؤال عن عدم إمكانية إقامة علاقات طبيعية دون مسار يؤدي إلى دولة فلسطينية قابلة للبقاء، قال الوزير السعودي "هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق ذلك. لذا، نعم، لأننا بحاجة إلى الاستقرار. ولن يتحقق الاستقرار إلا من خلال حل القضية الفلسطينية".



وكانت تصريحات وزير الخارجية جزءا من مقابلة سُجلت على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد الأسبوع الماضي في دافوس في سويسرا.

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