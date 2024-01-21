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الصفدي يؤكد ضرورة امتثال إسرائيل للارادة الدولية لوقف الحرب

1/21/2024 7:07:49 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم الأحد، في بداية زيارة عمل يقوم بها إلى بروكسل، وزيرة الخارجية البلجيكية حاجة لحبيب التي ترأس بلادها الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، ووزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس، والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في اجتماعات بحثت تطورات الأوضاع في غزة، والجهود المبذولة لبلورة موقف دولي حازم ومؤثر لوقف الحرب وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية.


وشدد الصفدي، خلال اللقاءات، على ضرورة امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وللإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب، وعلى ضرورة ضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.


كما شدد الصفدي على ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، وعلى رفض المملكة المطلق لتهجير الفلسطينيين داخل وطنهم أو إلى خارجه.

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