الجيش الإسرائيلي دنّس ما لا يقل عن 16 مقبرة بغزة

الجيش الإسرائيلي دنّس ما لا يقل عن 16 مقبرة بغزة
التاريخ
1/21/2024 7:07:49 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ذكر تحقيق لشبكة "سي إن إن" الأميركية أن الجيش الإسرائيلي دنّس ما لا يقل عن 16 مقبرة في هجومه البري على قطاع غزة.
وخلال الأسابيع الماضية انتشرت مشاهد لمقابر في قطاع غزة قامت قوات الاحتلال بتدنيسها ونبش قبور فيها واختطاف الجثامين منها.
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