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الجيش الإسرائيلي دنّس ما لا يقل عن 16 مقبرة بغزة

1/21/2024 7:07:49 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ذكر تحقيق لشبكة "سي إن إن" الأميركية أن الجيش الإسرائيلي دنّس ما لا يقل عن 16 مقبرة في هجومه البري على قطاع غزة.
وخلال الأسابيع الماضية انتشرت مشاهد لمقابر في قطاع غزة قامت قوات الاحتلال بتدنيسها ونبش قبور فيها واختطاف الجثامين منها.

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